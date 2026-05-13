Le Mans regresa a la Ligue 1 por primera vez desde 2010

Le Mans logró oficialmente el ascenso a la Ligue 1 este miércoles, después de que el campeonato francés (LFP) concediese la victoria 2-0 a Le Mans ante el Bastia, un partido que se vio interrumpido el sábado por el lanzamiento de bengalas.

El partido correspondiente a la 34ª y última fecha de la Ligue 2 fue definitivamente suspendido por el árbitro, después de que algunos espectadores lanzaran bengalas al césped del estadio Armand-Cesari, en reacción al segundo gol de Le Mans al inicio del tiempo añadido.

El club del oeste de Francia no militaba en la máxima categoría desde 2009-2010.

Le Mans es propiedad del fondo de inversión brasileño OutField, y entre los accionistas minoritarios figuran el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, la estrella del tenis Novak Djokovic y el ex piloto de Fórmula 1 Felipe Massa.

Le Mans acompañará así a la Ligue 1 al Troyes, primer clasificado de la Ligue 2. Saint-Étienne y Rodez disputarán el repechaje, y el ganador de ese duelo se medirá con el antepenúltimo de la Ligue 1 con otro boleto para ascender en juego.