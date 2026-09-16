Las WTA Finals se disputarán en Charlotte de 2027 a 2029

El Masters WTA (WTA Finals), competición que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada, se disputará entre 2027 y 2029 en la ciudad estadounidense de Charlotte, anunció este miércoles el circuito profesional femenino.

La WTA se vio obligada en julio a reubicar la edición de 2026 en Indian Wells, California, que acoge cada año un WTA 1000 y un Masters 1000, en lugar de Riad, Arabia Saudita.

El traslado tuvo que ver con la cancelación o el aplazamiento de varios eventos deportivos en Oriente Medio debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La competición de final de año se celebrará "hasta 2029" en el Spectrum Center, donde juega habitualmente el equipo de la NBA Charlotte Hornets, precisó la WTA.

El torneo, que desde 2024 tenía lugar en Arabia Saudita, se celebrará este año en el desierto de California del 8 al 15 de noviembre.

En su comunicado, la WTA anuncia además que el acuerdo contempla el traslado de su sede de San Petersburgo, en Florida, a Charlotte, en una fecha que no se ha precisado.

En la categoría masculina, la ATP anunció recientemente que el torneo Next Gen ATP Finals, que reúne a los mejores jóvenes menores de 20 años, se disputará este año en Regio de Calabria, en Italia.

El certamen se jugará del 9 al 13 de diciembre en esa ciudad italiana, después de haberse celebrado durante tres años en Yeda, también en Arabia Saudita.

Como en años anteriores, el Masters ATP (ATP Finals) tendrá lugar en Turín, del 15 al 22 de noviembre.