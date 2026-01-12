Las leyendas de los JJOO de Invierno: del "Nurmi de los Hielos" a un doble de James Bond (1ª parte, de 1924 a 1956)

Del patinador finlandés Clas Thunberg, gran héroe de la primera edición de Chamonix 1924, al esquiador austríaco Toni Sailer, figura de Cortina 1956 y futuro doble en el cine de James Bond, esta es la primera parte del recorrido de la AFP por las leyendas de los Juegos Olímpicos de Invierno:

. Clas Thunberg (FIN/patinaje de velocidad, 1924 y 1928, 5 oros en un total de 7 medallas): el "Nurmi de los hielos"

Clas Thunberg tenía ya 28 años cuando debutó como competidor en el patinaje de velocidad, en 1922, y tenía 30 cuando estuvo en Chamonix (Francia) en la llamada "Semana de los Deportes de Invierno", que a posteriori ganó el rango de primera edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El patinador estadounidense Charles Jewtraw le ganó el pulso por la primera medalla de oro, en los 500 metros, pero Thunberg encadenó luego tres títulos (1.500 m, 5.000 m y combinada), para irse de los Alpes franceses con cinco metales en otras tantas pruebas y el sobrenombre de "Nurmi de los Hielos", en alusión a su compatriota Paavo Nurmi, el mito que fue nueve veces campeón olímpico en atletismo, entre los Juegos de verano de Amberes 1920 y los de Ámsterdam 1928.

En los Juegos Olímpicos de St Moritz (Suiza) en 1928, Thunberg se tomó la revancha siendo campeón en 500 metros y obtuvo su séptima y última medalla olímpica al revalidar su corona en los 1.500 metros.

En su etapa post deportiva fue diputado y falleció a los 80 años en 1973, precisamente en el mismo año que Paavo Nurmi.

. Sonja Henie (NOR/patinaje artístico, 1924 a 1936, 3 medallas de oro): una futura estrella de Hollywood

Hija de una madre artista y un padre deportista de alto nivel, Sonja Henie tenía apenas 11 años cuando participó en sus primeros Juegos, en Chamonix 1924.

No ganó, pero su precocidad atrajo ya las miradas, antes de su eclosión posterior, siendo campeona del mundo diez veces (1927 a 1936).

Henie, la primera en participar con falda corta, revolucionó su deporte.

Con 15 años, en St Moritz 1928, se convirtió en la campeona olímpica más joven en una prueba individual y mantuvo el récord 74 años. Se colgó también el oro en Lake Placid 1932 y repitió en Garmisch 1936, donde su saludo a Adolf Hitler dañó inevitablemente su imagen pública.

Se retiró a los 25 años y, tras dedicarse a exhibiciones lucrativas, dio el salto a Hollywood, donde fue una de las estrellas de los años 1940.

Sus dos últimas décadas fueron menos felices. Terminó muriendo con 57 años en 1969 por una leucemia.

. Richard Button (USA/patinaje artístico, 1948 y 1952, 2 medallas de oro): pionero y voz de su deporte

En 1952, Noruega, cuna del esquí moderno, acogía por fin los Juegos de Invierno y más de 100.000 personas asistieron al éxito de Arnfinn Bergmann en los saltos de esquí, pero fue sobre todo Richard Button, en el patinaje artístico, el que entró en la leyenda.

El estadounidense había sido el primer campeón olímpico de su país en el patinaje artístico, en St Moritz 1948, en la primera cita de invierno post Segunda Guerra Mundial.

"Dick" Button fue el primero en lograr un doble axel e innovó en Oslo en 1952 con un triple loop que le dio la nota máxima por unanimidad y, por ello, un segundo oro, una hazaña inigualada hasta que el japonés Yuzuru Hanyu encadenó los títulos en este deporte en 2014 y 2018.

Después de retirarse, Button se convirtió en "la voz del patinaje artístico" como comentarista en Estados Unidos.

Murió en enero de 2025, con 95 años.

. Toni Sailer (AUT/esquí alpino, 1956, 3 medallas de oro: el doble de James Bond

El esquí alpino fue ganando protagonismo desde la posguerra y en Cortina 1956 la estrella fue el austríaco Toni Sailer, "el Blitz de Kitz" (el "Relámpago de Kitz", en alusión a Kitzbühel, su ciudad natal).

Esa cita italiana fue la primera en retransmitirse por televisión y allí Sailer ganó las tres pruebas que tenía en su programa: eslalon, gigante y descenso.

Su carrera fue corta, se retiró en 1958. Después fue dirigente del esquí austríaco y empresario, además de cantante y actor. En esa última faceta fue incluso el doble de George Lazenby en una película de la saga de James Bond, "Al servicio de su Majestad" (1969).

Elegido en 1999 "Deportista Austríaco del Siglo XX", murió en 2009 y su funeral fue al pie de la pista del descenso de Kitzbühel.