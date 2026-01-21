Las elegidas para torneo Sub-17

Redacción | Un grupo de 21 jugadoras fueron llamadas a la Selección Femenina Sub-17 de fútbol de Panamá para disputar la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de CONCACAF, al Premundial rumbo a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Comandadas por el DT español Gerard Aubí, Panamá está ubicado en el Grupo B (junto a Bonaire, Surinam y Bermudas) de la fase clasificatoria al Premundial, a disputarse en Bermudas, del 24 a 28 de febrero. El equipo viajará el 22 de enero a Bermudas.

El objetivo para la escuadra panameña es terminar como primero del grupo y así lograr la clasificación a la siguiente fase del torneo, que contará con los 12 mejores conjuntos de la región. Su debut será este 24 de enero cuando se enfrenten al elenco Sub-17 femenino de Bonaire, a la 1:00 p.m. (hora de Panamá).

Luego jugarán el 26 de enero frente a Surinam, a la 1:00 p.m. y cierran las acciones en la fase de grupos el 28 de enero frente a Bermudas, desde las 6:00 p.m. Todos los partidos se celebrarán en el Bermudas National Sports Centre, en Hamilton.

La Ronda Uno de las Clasificatorias tienen a un total de 29 selecciones participantes, divididas en 6 grupos. Los ganadores de cada grupo, junto a los dos mejores segundos lugares, sellarán los 8 boletos a la siguiente fase del Premundial Sub-17 Femenino de CONCACAF, donde jugarán los 12 mejores equipos de la región por obtener los 4 cupos a la cita mundialista en Marruecos.