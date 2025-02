Las dudas persisten sobre la presencia rusa en los Juegos de Milán-Cortina

Fuera de los Juegos desde 2018, ¿los colores de Rusia regresarán en la edición olímpica de Invierno de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo? La guerra en Ucrania continúa y también la incertidumbre sobre la fórmula que se decidirá.

Rusia es uno de los grandes países del deporte pero desde hace una década su lugar es muy incómodo, primero por el escándalo del dopaje de Estado que le hizo tener que competir bajo bandera olímpica en 2018 y luego con la del Comité Olímpico Ruso en 2021 y 2022.

Nada más clausurados los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en febrero de 2022, el Ejército ruso invadió Ucrania con apoyo de Bielorrusia, lo que provocó sanciones deportivas en medio de una oleada de indignación en Occidente ante ese ataque.

Rusia y Bielorrusia no pueden acoger desde entonces competiciones internacionales en su territorio y sus banderas, himnos y directivos están vetados en el deporte mundial.

- "Deportistas neutrales" -

Con sus deportistas, empiezan los matices. En un primer momento el Comité Olímpico Internacional (COI) defendió su exclusión "por su protección", antes de dejar la puerta entreabierta y abogar por un regreso progresivo desde marzo de 2023.

En los Juegos Olímpicos de París-2024, la instancia olímpica fijó condiciones estrictas para su presencia.

Tenía que ser bajo bandera neutral y solo en pruebas individuales, no por equipos. Los deportistas que aspiraran a ello no podían desfilar en la inauguración en el río Sena y debían acreditar que no tenían lazos con el ejército o los servicios de seguridad de sus países, e igualmente no podían haber apoyado la invasión de Ucrania.

- Con un ojo en Atenas -

El resultado fue que en París-2024 la presencia rusa fue casi testimonial, de quince participantes. Y únicamente las tenistas Mirra Andreeva y Diana Shnaider consiguieron medalla, en dobles femeninos, mientras que el Comité Olímpico Ruso (ROC) había logrado 20 oros, 28 platas y 23 bronces en la edición anterior, en Tokio en 2021.

Todo parece indicar en estos momentos que, a menos que el conflicto ucraniano cese, se optará por una solución similar a la de París para los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia, del 6 al 22 de febrero de 2026.

Pero hay una circunstancia que añade un serio condicionante: la batalla para suceder a Thomas Bach al frente del COI, entre siete candidatos en plena campaña en estos momentos, de cara a la decisión final del 20 de marzo en Atenas.

El concepto de "deportistas neutrales" fue impulsado por el alemán Thomas Bach, campeón olímpico de esgrima en Montreal-1976, en florete por equipos, pero que no pudo defender su título en Moscú-1980 porque Estados Unidos y algunos de sus aliados boicotearon la cita en la Unión Soviética.

- Nuevo presidente del COI -

Como enseñanza de aquella vivencia insiste en que "no hay que castigar a los deportistas por los actos de sus gobiernos".

Entre los candidatos a la presidencia, el francés David Lappartient estima que los rusos tienen "vocación de retomar una plaza en el mundo del deporte", aunque no precisa si sería con sus colores y considera "prematuro" decidir ahora sobre los Juegos de 2026.

Por contra, dos candidatos como el británico Sebastian Coe y el sueco-británico Johan Eliasch han mantenido una exclusión estricta de los rusos en las dos federaciones internacionales que dirigen, la de atletismo y la de esquí.

Eliasch, eso sí, alabó este jueves el dispositivo de los deportistas neutrales que decidió Bach.

- Oposición de las federaciones -

La postura de Eliasch y de su Federación Internacional de Esquí (FIS) es especialmente relevante ya que las disciplinas adscritas a esa organización suponen más de la mitad de los podios de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La Federación Internacional de Biatlón (IBU) está en una línea similar y ha condicionado claramente un regreso de rusos y bielorrusos a que la guerra en Ucrania termine.

Por su parte, la Federación Internacional de Patinaje (ISU) abrió el 20 de diciembre una vía estrecha hacia la clasificación olímpica, pero con un posible competidor por país y por categoría, sin relevos ni prueba por equipos.

En el patinaje artístico, la ausencia de Rusia, nación con medallas en la historia olímpica, se nota especialmente.