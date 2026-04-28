Lanús e Independiente del Valle vencen y toman impulso en la Copa Libertadores

Con los focos puestos en Belo Horizonte, donde Boca Juniors afrontaba una prueba de carácter, Lanús superó 1-0 a Liga de Quito este martes en el inicio de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El duelo entre Lanús y el albo ecuatoriano en el sur de Buenos Aires no era un partido cualquiera: el Granate se presentaba como actual campeón de la Copa Sudamericana, mientras que Liga exhibía en su escudo la estrella de la Libertadores 2008.

A pesar del peso de las credenciales de ambos equipos, el encuentro por el Grupo G se mantuvo parejo y con escaso vuelo futbolístico en buena parte de los 90 minutos, sin demasiada claridad en ataque. En la segunda mitad, Lanús dio un paso al frente y fue el que más buscó.

Así encontró el gol de la victoria a los 74 minutos, un remate de derecha de Agustín Cardozo en las barbas del portero Gonzalo Valle, tras un centro largo desde la derecha de Marcelino Moreno buscando el segundo palo.

La tercera fecha de esta llave se completará el miércoles en Mirassol (estado de Sao Paulo), donde el conjunto brasileño recibirá al boliviano Always Ready.

Con menos pergaminos que los anteriores contendientes, el ecuatoriano Independiente del Valle venció 3-2 a Libertad de Paraguay en Asunción, en un partido del Grupo H más dinámico y con constante presencia en las áreas.

La visita golpeó primero a los 33 minutos, cuando el paraguayo Carlos González abrió el marcador de cabeza tras un tiro de esquina. El delantero volvió a aparecer en el complemento a los 51', otra vez por la vía aérea, para ampliar la ventaja.

Lejos de conformarse, González firmó su noche perfecta a los 65', completando un triplete también de cabeza y convirtiéndose en la gran figura del encuentro para sostener la victoria y el liderato del negriazul ecuatoriano.

El Gumarelo encontró en Lorenzo Melgarejo a su principal arma ofensiva, con un doblete a los 37' y a los 85', éste de penal, aunque sus tantos no alcanzaron para evitar la derrota.

La tercera fecha de esta llave se completaba más tarde con el duelo en Caracas (00H00 GMT del miércoles) entre el local Universidad Central y Rosario Central.

- Reencuentro entre viejos conocidos -

Belo Horizonte (00H30 GMT del miércoles) era testigo del choque que Boca más ha tenido contra un adversario brasileño, Cruzeiro, al que ha enfrentado en 15 ocasiones en diferentes torneos, con siete victorias, dos empates y seis derrotas.

Campeón de la Libertadores en 1976 y 1997, la Raposa ha levantado vuelo tras un flojo comienzo de temporada con el exseleccionador brasileño Tite en el banquillo.

Con el portugués Artur Jorge ahora en el mando, Cruzeiro respira más tranquilo en la mitad de la tabla del Brasileirão previo a recibir en el Mineirão a su verdugo en la final de la Libertadores de 1977.

Los brasileños necesitan de un triunfo para evitar que Boca se escape en el liderato del Grupo D, una posición que ocupa con puntaje perfecto.

Cruzeiro es tercero con tres unidades, las mismas que Universidad Católica de Chile, que visitará al colista Barcelona (0) el miércoles en Guayaquil.

El Xeneize, seis veces ganador de la Libertadores, mantiene el pecho inflado tras embolsarse el Superclásico en casa de River Plate el 19 de abril y clasificarse el jueves a octavos de final del torneo local.