Lando Norris tendrá pronto su estatua de cera en museo Tussauds de Londres

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, contará muy pronto con su estatua de cera en el museo Madame Tussauds, anunció la célebre institución londinense este jueves en un comunicado.

La estatua de Norris estará expuesta junto a las de su compatriota británico y campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton, así como de otras estrellas del deporte como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Anthony Joshua.

"Es bastante surrealista pensar que tendré una estatua en Madame Tussauds, es un inmenso honor", declaró el piloto británico de 26 años, citado en el comunicado, y que trabajó con los equipos del museo para el diseño de la réplica de sí mismo en cera, y de su casco.

"Trabajar con los artistas ha sido increíble, y ver todo el detalle que han puesto en la figura es realmente impresionante. Tengo muchas ganas de que los aficionados vengan a ver la figura terminada en Londres este verano", declaró el piloto de Somerset (suroeste de Inglaterra) llegado a la Fórmula 1 en 2019 antes de conquistar el año pasado su primer título mundial al volante de un McLaren.