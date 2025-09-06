Deportes

Lando Norris fue el más rápido en las terceras pruebas del GP de Italia de F1

El piloto británico Lando Norris, al volante de su McLaren durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en el circuito de Monza, el 6 de septiembre de 2025 Marco Bertorello
AFP
06 de septiembre de 2025

El británico Lando Norris, con McLaren-Mercedes, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el sábado en el circuito de Monza.

. Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.331

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.352

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.496

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.498

George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.515

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.558

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.598

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.603

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.696

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.720

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.737

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.861

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.907

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:20.034

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.059

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.132

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.209

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.247

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.247

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.304

