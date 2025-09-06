Lando Norris fue el más rápido en las terceras pruebas del GP de Italia de F1

El británico Lando Norris, con McLaren-Mercedes, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el sábado en el circuito de Monza.. Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:19.331Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:19.352Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:19.496Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.498George Russell (GBR/Mercedes) 1:19.515Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:19.558Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:19.598Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:19.603Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:19.696Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:19.720Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.737Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:19.861Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:19.907Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:20.034Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:20.059Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:20.132Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:20.209Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:20.247Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.247Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.304./bds/pc