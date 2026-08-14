LaLiga arranca a medio gas a la espera de los gigantes

La temporada 2026-2027 de LaLiga española de fútbol comienza a medio gas el sábado, a la espera de la vuelta de los gigantes Real Madrid y Barcelona, que empezarán una semana más tarde.

Tanto Barça, vigente campeón liguero, como el Real Madrid empezarán una semana después debido a que varios de sus jugadores llegaron hasta semifinales del Mundial 2026, ganado por España.

El equipo blanco, a los mandos ahora de José Mourinho, iniciará su andadura en LaLiga el 22 de agosto contra el Espanyol.

El Real Madrid es uno de los equipos que más se ha reforzado de cara al nuevo curso con la llegada de hombres como el campeón del mundo Marc Cucurella, los defensas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, el centrocampista Bernardo Silva, el delantero Carlos Espí y el atacante marfileño Yan Diomandé.

El Barça, por su parte, arrancará el 23 de agosto en casa del Elche.

El equipo azulgrana también ha acudido al mercado, donde se ha hecho con el inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi, además del joven belga Jesse Bisiwu, que estará a caballo entre el primer equipo y el filial.

Ha perdido eso sí al atacante polaco Robert Lewandowski y está en vías de traspasar al PSG a Ferran Torres, el autor del gol decisivo para España en la final del Mundial (1-0 ante Argentina).

Los dos gigantes del fútbol español se estrenarán en partidos ya pertenecientes a la segunda jornada del campeonato español, ya que sus duelos correspondientes a la primera fueron aplazados hasta finales de este mes.

- El Atlético empieza antes -

El Atlético de Madrid, que también contó con numerosos jugadores en las rondas finales de la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, empezará antes que sus dos grandes rivales a petición propia.

El conjunto colchonero ha querido evitar tener que jugar tres partidos en una semana, como les ocurrirá a sus dos principales rivales.

El Atlético jugará su partido de la primera jornada liguera el 19 de agosto, recibiendo al recién ascendido Málaga.

El conjunto rojiblanco centra las miradas por lo que pueda pasar con su delantero argentino Julián Álvarez, pretendido por el Barça, pero al que el Atlético no tiene intención, a priori, de dejar marchar.

- Getafe y Alavés suben el telón -

El Getafe abrirá la temporada el sábado en casa del Alavés el sábado.

El día se cerrará con la visita del Rayo Vallecano, envuelto en la polémica por la intervención de su estadio, al campo del Sevilla, que logró mantener la categoría tras mucho sufrimiento la pasada temporada.

El Rayo, que juega el primer partido de Liga fuera de Vallecas, no podrá en jugar en su estadio en este inicio de temporada, tras haber sido cerrado por las autoridades madrileñas para acometer obras de rehabilitación urgentes.

El domingo se jugarán otros dos partidos, empezando por la visita del Villarreal, ahora a los mandos del Íñigo Pérez, exentrenador rayista, al ascendido Racing de Santander.

El equipo cántabro ha vuelto a la Primera División española por primera vez desde la campaña 2011-2012.

El Espanyol recibirá al Levante también el domingo, mientras que el duelo previsto ese día entre Celta de Vigo y Osasuna fue aplazado a finales de este mes por un hongo que afectaba al césped del estadio de Balaídos.

La primera jornada de LaLiga seguirá el lunes, con el encuentro entre el Deportivo de La Coruña, que vuelve a la élite después de su travesía por el desierto y de ocho años fuera de la primera división, y el Elche.