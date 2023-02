Lakers derrotan a los Warriors sin LeBron y el Heat gana en la prórroga

Los Lakers de Los Ángeles, con LeBron James ausente y sus nuevos reclutas aún poniéndose al día, rompieron una racha de tres derrotas con una victoria este sábado de 109-103 sobre los Golden State Warriors, campeones de la NBA.

Dennis Schroder lideró a los Lakers con 26 puntos, Rui Hachimura agregó 16 y D'Angelo Russell, recién llegado en el último día del mercado de fichajes, aportó 15 tantos con cinco rebotes y seis asistencias.

El pívot Anthony Davis tuvo una noche de anotación moderada con solo 13 puntos.

Las ausencias por lesiones de LeBron, recién convertido en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, y de la estrella de los Warriors, Stephen Curry, le robaron algo de glamur al partido, pero hubo mucho drama en el ir y venir.

Los Warriors tomaron la delantera con una jugada de tres puntos de Jordan Poole a la mitad del último cuarto, pero Russell respondió con un par de canastas, cometiendo una falta y convirtiendo el tiro libre en el segundo.

Estaba empatado de nuevo con 5:01 por jugar, pero un triple de Hachimura puso arriba a los Lakers definitivamente.

Si bien no era una fuerza ofensiva, Davis atrapó 13 rebotes y logró dos de sus tres bloqueos en los últimos dos minutos.

"Una cosa sobre mí (es que) puedo cambiar mi mente en el lado defensivo", dijo Davis. "Así que no estoy recibiendo faltas, no estoy haciendo tiros, nunca me doy por vencido en el otro extremo. Rebotes, tiros bloqueados, lo que sea que mi equipo necesite que haga".

Por su parte, el Miami Heat logró una segunda victoria muy reñida superando al Magic 107-103 en tiempo extra en Orlando.

Una noche después de que Jimmy Butler asegurara la victoria de Miami sobre Houston con una volcada sobre la bocina, los de Florida tuvieron que volver a pelear para salir airosos.

Perdían por 10 puntos a mitad del último cuarto, y aunque esta vez Butler cometió un error posiblemente decisivo en el tiempo reglamentario, todavía tuvieron suficiente en el tanque en la sesión extra.

Tyler Herro anotó 23 puntos, Butler agregó 22 y Gabe Vincent aportó 20 para Miami.

"Mostramos mucho coraje. Anoche remontamos cinco, esta noche 10", dijo Erik Spoelstra, técnico de los Heat. "Sentí que durante toda la segunda mitad nunca pudimos ponernos de pie, pero nos mantuvimos firmes", agregó.

La victoria colocó a Miami a un juego y medio de los Brooklyn Nets por el quinto lugar en la Conferencia Este, después de que estos cayeron 101-98 en casa ante los Philadelphia 76ers.

El pívot de los Sixers, el camerunés Joel Embiid, anotó 37 puntos y atrapó 13 rebotes y James Harden anotó 29 tantos en su primer partido en Brooklyn desde que los Nets lo cambiaron a los Sixers el año pasado.

Harden, quien fue canjeado a pedido suyo el año pasado, se encogió de hombros ante los abucheos de la multitud.

"No me dejo atrapar por los regresos a casa o las distracciones externas", dijo Harden. "Creo que nuestro objetivo era venir aquí y ganar un juego e hicimos un buen trabajo esta noche".

- Jokic con triple-doble -

El dos veces MVP reinante de la NBA de Denver, el serbio Nikola Jokic, logró su vigésimo triple-doble de la temporada, el mejor de la liga, en una victoria por 119-105 sobre los Charlotte Hornets.

Con los titulares habituales Jamal Murray y Aaron Gordon fuera de juego por lesiones, Jokic llenó hábilmente el vacío con 30 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias.

Su esfuerzo hizo que los líderes de la Conferencia Oeste borraran un déficit de 15 puntos en la primera mitad.

- Resultados del sábado en la NBA:

Philadelphia a Brooklyn 101-98

Washington a Indiana 127-113

Atlanta a San Antonio 125-106

Cleveland a Chicago 97-89

Sacramento a Dallas 133-128 (en tiempo extra)

Miami a Orlando 107-103 (en tiempo extra)

Denver a Charlotte 119-105

NY Knicks a Utah 126-120

LA Lakers a Golden State 109-103