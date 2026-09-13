La Vuelta neutralizará los tiempos a 10 km del final de su última etapa

La organización de la Vuelta a España anunció que neutralizará los tiempos de la clasificación general a 9,8 km del final, tras el último paso por meta, en su última etapa de este domingo.

La Vuelta "ha decidido neutralizar los tiempos para la clasificación general individual de la etapa 21 en el último paso por meta a 9,8 km de la llegada", informó la organización.

"No habrá bonificaciones de tiempo en la meta. Los puntos para la clasificación de los puntos sí serán entregados en la línea de meta", añadió el comunicado.

La decisión, tomada por La Vuelta junto con el Colegio de Comisarios de la UCI, llega después que algunos ciclistas expresaran sus preocupaciones por la peligrosidad del recorrido de la etapa, especialmente por el circuito final que prevé cinco pasos por meta y subidas a la Alhambra.

Los ciclistas se disputarán la etapa, pero los tiempos para la general se tomarán a 9,8 km del final.

La etapa, con salida y llegada en Granada, recorrerá 112 km a partir de las 14h20 GMT con un circuito que incluye subidas a la Alhambra con pendientes de hasta el 10%.

Si no hay ningun imprevisto, el español Enric Mas, líder de la general, debería proclamarse este domingo campeón de la ronda española.

El español aventaja en la general en 2 minutos 15 segundos al esloveno Primoz Roglic, y en 2 minutos 44 segundos al austriaco Félix Gall.