La Vuelta a España 2026: una larga lista de puertos entre Mónaco y Granada

Una salida inédita desde Mónaco, la meta en Granada y una larga lista de puertos a lo largo del Mediterráneo: la 81ª edición de la Vuelta a España (22 de agosto-13 de septiembre), presentada este miércoles en Montecarlo, promete ser una de las más difíciles de la historia.

La anterior edición de la Vuelta se disputó en su mayor parte en el norte de España antes de terminar en el caos en Madrid, con una última etapa que no pudo completarse por manifestaciones propalestinas.

Jonas Vingegaard se vio obligado a celebrar su victoria en el aparcamiento de un hotel, durante una ceremonia improvisada por los corredores.

Para la edición de 2026, los organizadores esperan que el cambio de nombre, nacionalidad y estructura del equipo Israel Premier Tech, que ahora se llama NSN Cycling, permita evitar tales desbordes, al igual que en el Tour de Francia, que además saldrá de Barcelona en julio.

El recorrido, en cualquier caso, no tiene nada que ver con el de 2025, ya que, tras dos primeras etapas con salida en Mónaco (incluida una contrarreloj individual el primer día) y una tercera etapa en Francia entre Gruissan y Font-Romeu, el pelotón bordeará el mar Mediterráneo para dirigirse hacia Andalucía y un final grandioso en Granada, frente a la Alhambra, uno de los palacios más bellos del mundo.

El camino hasta allí es particularmente arduo, con nada menos que cuatro etapas de media montaña y seis de alta montaña, para un desnivel total absolutamente demencial de 58.156 metros, muy por encima del Giro de Italia o el Tour de Francia, las otras dos grandes vueltas.

"Será una de las ediciones más exigentes de la historia", advierte Javier Guillén, director de la Vuelta, que espera atraer con este recorrido a los grandes escaladores.

Empezando por Tadej Pogacar, aunque el esloveno, al contrario que su compatriota Primoz Roglic, en liza por una quinta victoria récord, no mencionó la Vuelta a España al desvelar el pasado sábado su calendario para 2026.

- La etapa reina, la penúltima -

Las cosas serias comienzan ya en la tercera jornada, en Font-Romeu, antes de la primera gran etapa de montaña al día siguiente en Andorra.

"A continuación visitaremos puertos emblemáticos de la Vuelta, como Valdelinares, Calar Alto, el macizo de La Pandera y el Alto de Aitana", detalló Javier Guillén.

La etapa reina está programada en la víspera de la llegada final, con una jornada de más de 5.000 metros de desnivel positivo para alcanzar la cima del Collado del Alguacil, al término de una subida de 8,3 kilómetros al 9,8% de media.

Las opciones para los velocistas serán reducidas a la mínima expresión, pero los rodadores, así como los candidatos al triunfo en la general, tendrán dos contrarrelojes: el primer día en Mónaco, de 9 km, y en la 18ª etapa, 32 km por los viñedos de Cádiz.