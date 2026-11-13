La ‘verdadera’ maratón vuelve a las calles de la ‘city’

La Maratón Internacional de Panamá celebrará su 50 aniversario de fundación el próximo 15 de noviembre con una fiesta que abarca lo deportivo, turístico, comercial e histórico.

Gregorio “Beby” Miró, presidente del Club Corredores del Istmo, organizador de esta carrera, considerada el máximo evento del atletismo panameño, aseguró que se inscribieron cinco mil personas, siendo el 48% de ellos, extranjeros, y la mayoría, de Colombia.

Unos 2 mil corredores dirán presente en la distancia de 21 kilómetros (km), mientras que los 10km y los 5km tendrán mil cada uno, y el recorrido de 42 km sumó casi 750 participantes.

El resto correrá relevos. Será un circuito en la Ciudad de Panamá, pasando por la Cinta Costera, Punta Pacífica y Amador, con salida y meta de los estacionamientos del Hotel Miramar, en Avenida Balboa. Por primera vez, se realizará una ‘Expo’ en el Piso E10, del Hotel Megapolis Panamá, hoy y el 14 de noviembre, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., donde se hará entrega de los kits de la carrera.

Según Miró, el hecho de haber llegado a 5 mil participantes no significa que ese número sea el establecido para futuras versiones de la maratón. “Vamos a esperar que todo termine bien, para poder decir que la Maratón Internacional de Panamá en sus 50 años, fue un éxito rotundo”, dijo.