La Unión Internacional de Patinaje retira el estatus neutral a la rusa Valieva

La patinadora rusa Kamila Valieva, que retomó la competición este año tras una larga suspensión por dopaje, perdió su estatus de atleta neutra y, por lo tanto, no podrá participar en competiciones internacionales, anunció este jueves la Unión Internacional de Patinaje (ISU).

Excluidos desde 2022 de las competiciones internacionales, los patinadores rusos y bielorrusos fueron autorizados a participar en los eventos de la temporada 2026/2027 a condición de competir bajo bandera neutra.

Para beneficiarse de este estatus neutral, los atletas deben cumplir tres criterios: no ser miembros del ejército ni de los servicios de seguridad de Rusia o Bielorrusia, no haber participado en la guerra emprendida en Ucrania desde 2022 y no haber apoyado nunca públicamente la invasión rusa de Ucrania y la guerra.

Valieva, de 20 años, forma parte de los 234 atletas rusos y bielorrusos que solicitaron este estatus de atleta neutro, indica el organismo mundial del patinaje en un comunicado.

A otro patinador se le retiró este estatus y a otros dos no se les concedió, precisa la ISU, sin indicar qué criterios no cumplieron.

El ministro ruso de Deportes Mijaíl Degtiarev, que también es presidente del Comité Olímpico Nacional, anunció de inmediato que estos cuatro atletas "privados injustamente del derecho a participar en competiciones internacionales" recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

"Nuestros atletas y la federación recibirán apoyo jurídico, incluida la puesta a disposición de abogados cualificados", añadió Degtiarev, citado por la agencia Tass.

Por su parte, la ISU se negó a hacer cualquier comentario, dado que el caso había sido llevado ante el TAS.

A finales de enero, Valieva regresó a la competición en Rusia, cuatro años después del caso de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín que le costó una larga suspensión.

Primera patinadora de la historia en realizar un salto cuádruple en los JO, Valieva, adolescente prodigio de 15 años en Pekín, había conquistado el oro en la prueba por equipos de patinaje artístico.

Pero posteriormente dio positivo por trimetazidina, sustancia prohibida desde 2014 debido a sus supuestos efectos sobre la circulación sanguínea. Valieva había alegado en su defensa una contaminación accidental.

Tras múltiples recursos, fue suspendida cuatro años a partir del 25 de diciembre de 2021, y Rusia fue relegada al tercer puesto en dicha prueba.