La U18 llegó a Dominicana para torneo

ML | El equipo de béisbol de Panamá U18 se instaló ayer, tras viajar durante la mañana, en República Dominicana para competir en el Premundial de la categoría (Campeonato Panamericano Sub-18), a disputarse del 22 al 29 de octubre en Boca Chica.

Abel Rodríguez fue confirmado para abrir el juego inicial del conjunto nacional ante Puerto Rico. Panamá está en el Grupo C con Puerto Rico y Canadá, y tras la ausencia de Colombia, deberá jugar doble partido con ambos rivales. El torneo otorga 4 cupos al Mundial de China, en 2027.