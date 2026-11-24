El equipo Sub-12 de Panamá venció a su par de Venezuela, por 7 carreras a 3, ayer en su estreno en la Súper Ronda del Premundial de Béisbol U12, que se juega en República Dominicana.

En el encuentro, disputado en el campo 1 del Complejo Deportivo IPL Academy en San Antonio de Guerra, Panamá pegó 8 imparables. Con este resultado, Panamá deja su marca en la Super Ronda en una victoria y una derrota. Hoy, la novena canalera se verá las caras con Cuba, hoy a las 11:00 a.m. (hora en Panamá)

En entrevista en Podcast Fedebeis, el mánager Elpidio Pinto valoró lo hecho por sus pupilos al medirse con “equipos fuertes” en el torneo y consideró un “enfrentamiento fuerte” el duelo de hoy con los cubanos.

“Este partido, podría darnos el pase al mundial, dependiendo de las demás situaciones que se puedan dar en los otros partidos de la jornada”, dijo Pinto, quien afirmó que este equipo va a luchar hasta el final. Panamá aspira a obtener uno de los 4 cupos al Mundial 2027, en Taiwán, que otorga este campeonato.