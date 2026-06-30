La Tercera Válida de Motovelocidad y Street Legal rompe esquemas en el Autódromo Panamá

El Autódromo Panamá fue escenario de una jornada histórica. La Tercera Válida del Campeonato Nacional de Motovelocidad y Street Legal 2026 no fue simplemente una fecha más en el calendario: fue una demostración clara de que el deporte motor en Panamá está creciendo en talento, pasión y espectáculo. Un acto protocolar que elevó la solemnidad del evento, una parrilla de partida de las más nutridas de la temporada con más de 30 carros en la categoría Street Legal, y una transmisión en vivo que superó las cinco horas de duración fueron las señales de que algo nuevo y poderoso está tomando forma en la pista.

Cada categoría aportó su cuota de emoción, con duelos que mantuvieron al público en vilo y actuaciones que confirman que el nivel competitivo del campeonato sigue escalando. Esto es lo que ocurrió sobre el asfalto.

Moto 3: Dawkins domina con mano firme en un duelo de alto octanajeSi hay una categoría que promete convertirse en el corazón del espectáculo en cada válida, esa es Moto 3. En esta ocasión, la batalla principal giró en torno a dos nombres: Samantha Dawkins y José Moreno. Ambos pilotos protagonizaron dos heats electrizantes, con constantes cambios de posición y maniobras al límite que pusieron a prueba tanto la técnica como los nervios.Dawkins, sin embargo, mostró una consistencia impresionante y se impuso en ambas carreras con 25 puntos en cada una, cerrando la fecha con 50 unidades y el liderato indiscutible de la categoría. Moreno, segundo en el acumulado con 40 puntos, demostró que será rival a vencer en las próximas válidas. Alfonso Perdomo completó el podio con 32 puntos. Destacan también Milena Mayorga y Johann Silva, quienes comparten la séptima y octava posición con 16 puntos cada uno, sumando diversidad y profundidad a una parrilla que no para de crecer.

Moto 4: Boggero abre camino en la categoría más jóven del campeonatoEn la categoría Moto 4, Ricardo Boggero fue el único piloto en completar ambas carreras, sumando 50 puntos perfectos y afirmando su posición como referente de esta división en pleno desarrollo. Una categoría que promete sorpresas a medida que avance el año.

Novatos: Etchart y Henao lideran la nueva generación que llega pisando fuerteLa categoría Novatos es la ventana al futuro del motociclismo nacional, y esta tercera válida confirmó que ese futuro es brillante. En la división de 1000 cc, Nicolás Etchart se llevó la victoria con autoridad, sumando 25 puntos en cada heat para un total perfecto de 50. Bolívar Díaz fue segundo con 40 puntos, seguido de Nicolás Casteblanco con 32. Francisco Sánchez y David Liu completan los cinco primeros, evidenciando que la competencia en esta categoría es pareja y sin margen para errores.

En los 600 cc, Cristian Henao fue la figura dominante con 50 puntos al sumar dobles victorias, dejando a Ángel Rodríguez (40 pts) y Magaly Aguilar (32 pts) en el podio. La presencia de pilotas como Aguilar en la parrilla es una señal del dinamismo que vive el campeonato.

Pre-Expertos: Berrío envía un mensaje y Mendieta manda en los 600 ccLa categoría Pre-Expertos 1000 cc tuvo un protagonista indiscutible: César Berrío. El piloto no solo conquistó la pole position, sino que ganó ambos heats con un ritmo que no dio oportunidades a sus rivales, acumulando 50 puntos y dejando un claro mensaje de intenciones de cara al cierre de la temporada. Rubén Moreno fue segundo con 40 puntos, mientras que Roque Santos y Kathy Barragán compartieron el tercer lugar con 29 puntos cada uno, en un empate que refleja el parejo nivel de la categoría. El desempeño de Berrío lo perfila seriamente como candidato a dar el salto a la categoría Pro en la temporada 2027. En Pre-Expertos 600 cc, Jorge Mendieta dominó de principio a fin con 50 puntos, ganando los dos heats con 25 unidades en cada uno. Alberto Méndez (40 pts) y Ernesto Gallo (32 pts) completaron el podio en una categoría que cada fecha presenta mayor nivel técnico.

Expertos: Pinilla, la leyenda que no cede, y Perdomo afirma su dominio en 600 ccEn la máxima expresión de la Motovelocidad panameña, la experiencia volvió a ser la clave. Con más de 30 años compitiendo al más alto nivel, Erasmo Pinilla demostró una vez más por qué es una leyenda del deporte motor nacional. El veterano pilotó con una solidez impecable en los Expertos 1000 cc, ganó ambas carreras y sumó 50 puntos para liderar la categoría. Pinilla sigue escribiendo capítulos memorables en la historia del motociclismo panameño.Detrás de él, Leonardo Arguedas y Enrique Echeverría comparten el segundo lugar con 33 puntos cada uno, con Jhonny Rada cuarto con 32 en una división donde los detalles marcan la diferencia. En los Expertos 600 cc, Angelo Perdomo fue el piloto a batir, dominando ambas carreras con 25 puntos en cada una para un total de 50. Víctor Domínguez y Daniel Trujillo empataron en la segunda posición con 36 puntos, seguidos de Carlos Gallo y Query Guerrero con 24 unidades.

Street Legal: la categoría del pueblo pone el espectáculo con tres divisiones y más de 30 pilotosStreet Legal es la categoría que pone color y multitud a la parrilla, y en esta tercera válida no decepcionó. Con tres divisiones —A, B y C— y más de 30 carros en pista, la jornada de tres heats por piloto convirtió al Autódromo Panamá en un escenario de adrenalina pura.En la Street Legal A, el duelo más cerrado de la fecha fue entre Antonio Yanes y Enrique Noriega, ambos con 43 puntos al final del día. Fue Yanes quien se quedó con el primer lugar gracias a su desempeño en el último heat, donde sumó 18 puntos frente a los 3 de Noriega. Marcos Manzur (42 pts) y Víctor Chung (41 pts) completaron un podio parejísimo que resume el nivel de esta división, con Efraín Camarena quinto con 38 unidades.

En la Street Legal B, Jackson Krainski se llevó la victoria con 56 puntos, seguido de Winston Colmenares (52 pts) y José Marmolejo (46 pts). Daniel De Gracia fue cuarto con 44 unidades, mientras Carlos Ospina completó los cinco primeros.

Finalmente, en la Street Legal C, Elvis Vinda fue el más consistente de la jornada con 56 puntos, superando a Luigi Humes (48 pts) y Pedro González (44 pts). Eric Fernández, Rainier Ríos y Sofía Vergara completan un top 6 muy parejo en puntos, con tan solo 16 unidades separando al tercero del sexto lugar.

La Tercera Válida del Campeonato Nacional de Motovelocidad 2026 deja una sensación clara: el evento está evolucionando, la parrilla crece, los pilotos elevan su nivel y el público responde. El Autódromo Panamá sigue siendo el epicentro del motor en el país, y cada fecha que pasa confirma que lo mejor está por venir