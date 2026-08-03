La tenista rusa Liutova gana a los 16 años su primer título de la WTA

La tenista rusa Kristina Liutova conquistó este domingo, a los 16 años, su primer título profesional, al vencer en la final del torneo WTA 250 de Memphis a la checa Darja Vidmanová.

En su debut en un certamen del circuito profesional, Liutova remontó para imponerse por 1-6, 6-1 y 6-3 en dos horas y un minuto de juego sobre la pista dura de la ciudad estadounidense.

En el primer set pareció abrumada por la presión, luego de perder su servicio en tres ocasiones. Pero dominó por completo a su rival en las dos mangas siguientes, pese a un despertar tardío de Vidmanová, quien salvó tres bolas de partido cuando iba 3-5.

Liutova, llegada desde la qualy, cerró con alegría el cuento de hadas en Memphis, donde se convirtió en la jugadora más joven en disputar una final de la WTA desde la estadounidense Coco Gauff en Austria en 2019.

En el camino hacia su precoz corona venció en la primera ronda a la máxima favorita, su compatriota Ekaterina Alexandrova.

Con esa victoria se transformó en la segunda tenista nacida en 2010 en ganar un partido de la WTA, tras la brasileña Naná Silva.

Liutova es desde ahora, además, la tercera adolescente en ganar un título en el circuito profesional este año tras la también rusa Mirra Andreeva, de 19 años, y la austriaca Lilli Tagger, de 18.

La joven rusa subirá del puesto 229 al 126 en el ranking mundial, tras haber comenzado la temporada en la casilla 714.