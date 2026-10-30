La tenista número 1 del mundo Rybakina se retira de Tokio por lesión

La tenista kazaja Elena Rybakina se retiró el viernes del torneo WTA 500 de Tokio por una lesión en el cuello, apenas un día después de asegurarse acabar el año como número 1 del ranking.

La jugadora nacida en Moscú tenía que enfrentar a la canadiense Leylah Fernandez en cuartos de final, pero solo saltó a la pista para dirigirse al público y firmar autógrafos.

"Solo quería darles muchísimas gracias por venir hoy, pero lamentablemente no podré jugar", dijo la tenista de 27 años.

Rybakina explicó que había estado "lidiando estos últimos días con una pequeña lesión", pero que estaría lista para disputar las Finales de la WTA del próximo mes en Indian Wells.

"Me resulta difícil salir a la pista y jugar al 100 por ciento, ya que además se avecina un torneo muy importante", explicó.

En la víspera, Rybakina aseguró terminar este año como número uno del mundo con una victoria por 6-2 y 6-3 sobre su compatriota Yulia Putintseva en su primer partido en Tokio.

La kazaja había desbancado a la bielorrusa Aryna Sabalenka el mes pasado después de ganar el Abierto de Estados Unidos, su tercer Gran Slam después del Open de Australia de este año y Wimbledon en 2022.