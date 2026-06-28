La surcoreana Ryu se queda con el tercer Grand Slam de golf de la temporada

La golfista surcoreana Haeran Ryu (-13) ganó el primer Grand Slam de su carrera al imponerse este domingo por dos golpes sobre su compatriota Ina Yoon (-11) en el Campeonato KPMG Women's en Estados Unidos.

Ryu, de 25 años y quien venía de lograr un segundo lugar en el Campeonato de Queen City, sumó su primer triunfo de la temporada y el tercero de su carrera en el Hazeltine National Golf Club en Chaska, Minnesota.

"Mi sueño se ha convertido en realidad, lo intenté en varias ocasiones y no se me había dado, hoy fue mi día", dijo la flamante campeona a la cadena NBC.

Para conquistar el tercer Grand Slam de la campaña, Ryu remontó después de estar 10 golpes abajo en la primera ronda de un torneo que acabó en zona gris para la mexicana Gaby López.

Al igual que López, la número uno del mundo, la estadounidense Nelly Korda (-6), también tuvo un día para el olvido al registrar por arriba de los 70 golpes en tres de las cuatro rondas.

Cualquier posibilidad de remontar en la cuarta ronda se evaporó con un doble bogey en el hoyo 16.

Korda aspiraba a ganar su tercer Grand Slam de la temporada, luego de coronarse en el Chevron Championship en abril y en el Abierto de Estados Unidos a principio de mes.

Por otra parte, López (-5), quien tuvo un temprano horario de salida, quedó fuera del Top 10 pese a completar su mejor ronda con 68 golpes en la jornada dominical.

La mexicana, que compite en el circuito de LPGA desde 2016, no pudo mantener el buen tino alcanzado tras terminar empatada en el segundo lugar del Abierto de Estados Unidos.

La temporada de LPGA continuará entre el 9 y 12 de julio con el Campeonato Evian en Francia.