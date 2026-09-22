La Sub-23 derrota 5-3 a la Sub-18 en duelo de preparación para torneos internacionales

La Preselección Nacional U23 derrotó 5-3 a la U18 en el primero de los tres partidos de preparación que disputarán ambos equipos esta semana en la Academia Mariano Rivera.

El encuentro forma parte de la preparación de las dos selecciones para sus próximos compromisos internacionales. La U23 se prepara para el Mundial de la categoría en Nicaragua, mientras que la U18 trabaja con miras al Campeonato Premundial de República Dominicana, programado del 20 al 29 de octubre.

La U23 contó con una ofensiva encabezada por Eduardo Tait, prospecto de los Mellizos de Minnesota, y el coclesano Carlos “Bibi” González. También estuvieron en la alineación Jael Escobar, Jorge Rodríguez y Juan Diego Alonso, Jugador Más Valioso del Béisbol Nacional Mayor.

En la parte final del partido ingresaron el chiricano Amador Rojas, quien conectó un doble al jardín izquierdo, y el jugador de cuadro interior Yeremy Lezcano.

Por la U18 destacó Caleb Rivera, quien encabezó la ofensiva de su equipo.

Ambas selecciones volverán al terreno este jueves para el segundo partido de la serie y disputarán un tercer encuentro el viernes por la mañana, como parte de su preparación física y técnica.