La Sub-17 de Panamá inicia preparación en España con miras al Mundial de Catar

La selección Sub-17 de Panamá realizó este martes su primer entrenamiento en cancha en Salou, España, como parte de su preparación para los tres partidos amistosos que disputará esta semana antes de su participación en el Mundial de la categoría. Así lo dio a conocer la Federación Panameña de Fútbol.

El equipo, dirigido por Felipe Baloy, trabajó durante dos horas en la cancha 5 del Mediterranean Sport Hub Salou. La sesión incluyó estiramientos, calentamiento, ejercicios de pases y rondos, además de trabajos específicos por posición.

Los defensas trabajaron con Baloy, mientras que el asistente técnico West Torres estuvo a cargo de los volantes y delanteros. Los porteros, por su parte, realizaron ejercicios de reacción y centros al área con el preparador de porteros Manuel Torres.

Panamá enfrentará a Australia este jueves 24 de septiembre a las 9:00 a.m., hora de Panamá. Luego jugará contra Marruecos el sábado 26, también a las 9:00 a.m., y cerrará sus amistosos el martes 29 ante el CF Tortosa Ebre, a las 12:30 p.m. Todos los partidos se disputarán en el Mediterranean Sport Hub Salou.

Estos encuentros forman parte de la preparación para el Mundial Sub-17 de la FIFA, que se jugará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

Panamá quedó ubicado en el Grupo A junto a Catar, Egipto y Grecia. Su debut será el 19 de noviembre contra el conjunto catarí; el 22 enfrentará a Grecia y el 25 cerrará la fase de grupos ante Egipto.