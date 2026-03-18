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La selección femenina iraní de fútbol regresó a su país

La selección femenina iraní de fútbol regresó a su país
Jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán llegan al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur tras alojarse en un hotel de la capital malasia mientras esperaban la siguiente etapa de su viaje de regreso a casa, el 16 de marzo de 2026 en Sepang Mohd Rasfan
AFP
18 de marzo de 2026

El equipo femenino de fútbol de Irán, varias de cuyas jugadoras pidieron asilo en Australia, regresó a su país tras cruzar el puesto de Gürbulak, en la frontera con Turquía, constató un corresponsal de la AFP.

En la expedición figuran cuatro jugadoras -entre ellas la capitana Zahra Ghanbari - y un miembro del cuerpo técnico después de haber retirado su demanda de asilo en Australia y decidido regresar a Irán.

Las futbolistas, que vestían el traje oficial de la selección iraní, habían subido poco antes a un autobús con dirección al puesto fronterizo de Gürbulak-Bazargan, luego de haber aterrizado en el aeropuerto de Igdir, en el este de Turquía.

La localidad iraní de Bazargan (noroeste) se halla a cerca de 900 kilómetros por carretera de la capital, Teherán.

Llegadas el miércoles a Kuala Lumpur procedentes de Australia, donde disputaron la Copa de Asia, las jugadoras volaron lunes hacia Omán, antes de subir a otro avión el martes rumbo a Estambul.

"Extraño a mi familia", declaró una de ellas el lunes para la AFP en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dedicó unas palabras de reconocimiento a "las jugadoras de fútbol y a los equipos técnicos", que son "hijos de la patria" a los que "abraza el pueblo de Irán".

Ellas "decepcionaron a los enemigos" de la República Islámica al resistir "al engaño y a las intimidaciones de los elementos anti-Irán", agregó.

Siete miembros de la delegación femenina iraní -seis jugadoras y un miembro del cuerpo técnico- habían solicitado inicialmente asilo en Australia, después de haber sido tachadas de "traidoras" en su país por haberse negado a cantar el himno nacional antes de un partido, en plena guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Pero sólo dos jugadoras permanecieron finalmente en suelo australiano.

Organizaciones de defensa de derechos humanos acusaron en varias ocasiones a las autoridades de Irán de presionar a las deportistas en el extranjero, amenazando a sus familiares o con la confiscación de sus bienes si desertan o si realizan declaraciones en contra de la República Islámica.

A su vez, las autoridades iraníes han acusado a Australia de presionar a las jugadoras para que se quedaran en el país oceánico.

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