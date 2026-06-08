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La ‘Sele’ ya está en Canadá

El equipo nacional de fútbol se instaló ayer en Toronto para ultimar detalles para su debut al Mundial FIFA 2026

La ‘Sele’ ya está en Canadá
ML| La Selección de fútbol mayor masculina de Panamá en la foto oficial para el Mundial 2026, tomada en el Canal de Panamá, previo al viaje.
La ‘Sele’ ya está en Canadá
ml | El seleccionador de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen.
La ‘Sele’ ya está en Canadá
ml | ‘Coco’ Carrasquillla firmando autógrafos en Canadá.
La ‘Sele’ ya está en Canadá
Cortesía | Varios jugadores realizaron ayer trabajos en cancha.
Redacción
08 de junio de 2026

El camino de la Selección de fútbol de Panamá ha sido largo y por momentos lleno de sinsabores, pero también ha colmado de alegrías a todo un país.

Desde los primeros compases de Thomas Christiansen como seleccionador, en medio de la pandemia de Covid-19, allá por el lejano 2020, pasando por la decepción de no clasificar a Catar 2022, y la ratificación del DT hispano-danés para continuar en un proyecto que ha llevado a la ‘Sele’ a disputar su 2do Mundial en su historia, nuestros futbolistas siguen demostrando su talento y desde ya, mantienen el compromiso de representar con todo a Panamá.

Ayer, la delegación se instaló en su campamento en el Nottawasaga Training Site, en New Tecumseth, Ontario, en Canadá, para preparar su debut mundialista el 17 de junio ante Ghana, en Toronto. Los canaleros llegaron con 28 jugadores, los 26 convocados y 2 reservas (JD Gunn y Víctor Griffith). Hoy será su primer entreno con el grupo completo.

28
jugadores forman parte del equipo, 26 convocados y 2 reservas.
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