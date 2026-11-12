La ‘Sele U17’ tiene a sus mundialistas

REDACCIÓN | Felipe Baloy, DT de la Selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá, definió la lista de convocados que estarán defendiendo la camiseta nacional en el debut mundialista el próximo 19 de noviembre frente a la Sub-17 de Catar, en un encuentro a disputarse en el Aspire Zone en Doha, Catar.

El duelo corresponde al Grupo A, desde las 6:30 p.m. hora local (10:30 am en Panamá). Un total de 21 jugadores fueron elegidos luego de los últimos partidos amistosos disputados y de cerrar la gira con una sesión de práctica ayer miércoles en el campamento en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Tras más de ocho meses de entrenamientos que incluyeron amistosos internacionales en Salou, España y un campamento en EAU, la Sub-17 se anunció en óptimas condiciones para afrontar la recta final de su preparación con miras al inicio de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, informó la Federación Panameña de Fútbol, en un comunicado.

Hoy está programado el viaje desde EAU hacia Doha, donde se concentrará a siete días de su debut frente al conjunto anfitrión del torneo.