La Sele U15 con “roster” definido

El equipo de Panamá tiene definido a sus peloteros para dar pelea y lograr su boleto al Mundial U-15 de béisbol de agosto de 2026 en Tainan, Taiwán.

Ayer la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló a los jugadores que formarán la selección nacional U15 que buscará uno de los dos cupos en disputa para a cita planetaria, que se otorgarán en el Campeonato Premundial de Ciudad Juárez 2025, que se jugará del 12 al 19 de septiembre en la Ciudad de Juárez, México.

Este torneo, denominado Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-15, corresponde al Clasificatorio de Centro y Norteamérica, pues se dividió en tres regiones para otorgar cinco cupos al Mundial. La U15 de Panamá, que dirige El ex Grandes Ligas Ángel Aristides Chávez, se medirá en este premundial a Estados Unidos (EEUU), México, Nicaragua y Costa Rica.

Su debut será el próximo sábado 13 de septiembre ante EEUU, a eso de las 3:00 p.m., en el primer partido del campeonato. Se prevé que la selección nacional sea presentada hoy, en una ceremonia especial, donde recibirá el pabellón nacional y la utilería, que usará en el certamen. Este es el listado de la novena anunciado por Fedebeis: Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright. Receptores: Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López. Cuadro Interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas. Jardineros: Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long. Cuerpo Técnico: Ángel Chávez (Manager), Sergio Araúz (Asistente), Marín Ledezma (Asistente), Roger Deago (Coach de Lanzadores), Adolfo Rivera (Asistente), Tadeo Valencia (Delegado) y Javier Rosado (Coordinador).