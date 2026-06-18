La ‘Sele’ hizo estallar

Miles de panameños, tanto en suelo patrio como en el extranjero, y en especial en el Estadio de Toronto, vibraron anoche por la actuación de la Selección de fútbol de Panamá, en su debut en el Mundial 2026.

El duelo ante Ghana, disputado en el Estadio Toronto, en Canadá, de la fecha 1 del Grupo L, no dejó indiferente a nadie, pues desde varios puntos del país, los panameños y extranjeros se reunieron para ver a un combinado participar por segunda vez en su historia en la máxima cita del balompié internacional.

Aunque perdió 1-0, el equipo demostró ímpetu, y ahora le quedan dos choques más en la fase de grupos, ante Croacia e Inglaterra.