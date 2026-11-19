La selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá inicia hoy su participación en el Mundial U17, en Catar. Y lo hará midiéndose al equipo local, Catar, desde las 6:30 p.m. hora local (10:30 a.m. en Panamá) en la Cancha 2 Ibrahim Khalfan del Aspire Zona, en Doha.

Panamá quedó encuadrada en el Grupo A junto a Catar, Egipto y Grecia. Tras el choque inicial, la ‘Rojita’, dirigida por el técnico Felipe Baloy, se medirá a Grecia, el 22 de noviembre en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 p.m. (7:30 am en Panamá) y cierra la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 p.m. (9:30 a.m. en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3). Del plantel de 21 jugadores, cuatro repiten la aventura mundialista U17.

El portero Adamir Aparicio, el defensa Stephen Domínguez y los volantes Estevis López y Jossimar Insturain estuvieron presentes en la cita 2025 en Catar.

Ahora volverán a representar a Panamá en la edición 2026. Estos jugadores buscarán sumar más minutos a su estadística personal. Panamá disputará por quinta ocasión este torneo internacional.

El torneo reunirá a 48 selecciones y contará con 104 partidos, que se disputarán del 19 de noviembre al 13 de diciembre.