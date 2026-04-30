La rusa Mirra Andreeva avanza a la final en Madrid

La tenista rusa Mirra Andreeva llegó este jueves a la final del WTA 1000 de Madrid tras imponerse a la estadounidense Hailey Baptiste, verdugo de Sabalenka, por 6-4, 7-6 (10/8), en una 1 hora y 39 minutos.

Andreeva se enfrentará en la final a la ganadora del duelo entre la ucraniana Marta Kostyuk y la austriaca Anastasia Potapova, que cerrará la jornada en la Caja Mágica.

Baptiste había dado una sorpresa el martes al eliminar en cuartos de final a la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que aspiraba a revalidar su título sobre la tierra batida madrileña.

La estadounidense, número 32 del mundo, no pudo volver a repetir la hazaña este jueves ante Andreeva, octava jugadora del ránking.

"Estoy superfeliz de estar en la final", dijo la tenista rusa, de 19 años, que entrena la española Conchita Martínez.

Andreeva volvió a imponerse a Baptiste después de que ambas se hubieran enfrentado el pasado año en Wimbledon sobre hierba.

La rusa, ganadora en Dubái e Indian Wells el pasado año, no tuvo demasiados problemas para certificar el pase a su tercera final de WTA 1000.

Le bastó una rotura en el primer set y mantener su saque para llevarse la manga, aunque le costó más superar la resistencia de la estadounidense en el segundo set.

Baptiste le devolvió una rotura de servicio para poner la igualada 5-5 y acabar mandando el set al 'tie-break'.

En el desempate, Andreeva logró levantar un 4-0 de inicio y con 6-4 abajo, vio como Baptiste, que había salvado dos puntos de partido anteriormente, no lograba convertir ninguno de sus dos oportunidades para llevarse el set.

"Estoy muy contenta de haberme mantenido concentrada en el 'tie-break'", aseguró Andreeva.

Más tranquila, la rusa acabo por llevarse el desempate y sellar su billete a su primera final en Madrid.

"Estoy supercontenta de conseguir la victoria, pero todavía más de lo tranquila que me mantuve después de que no pude convertir el punto de partido", explicó la jugadora rusa.