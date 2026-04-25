La rusa Andreeva avanza a octavos de final en Madrid

La rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, se metió este sábado en octavos de final del WTA 1000 de Madrid tras imponerse a la húngara Dalma Galfi por un contundente 6-3, 6-2.Andreeva se medirá por una plaza en cuartos a la húngara Anna Bondár, que ganó este sábado a la checa Laura Samson por 7-6 (7/3), 6-1.La suiza Belinda Bencic, duodécima jugadora del mundo, también se aseguró una plaza en octavos al imponerse a la rusa Diana Shnaider por 6-2, 7-6 (8/6).La número tres del mundo y una de las favoritas en Madrid, la polaca Iga Swiatek, se retiró visiblemente indispuesta de su partido contra la estadounidense Ann Li cuando el marcador estaba 7-6 (7/4), 2-6 y 3-0.Swiatek achacó a un posible virus su retirada del WTA 1000 madrileño.Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2.-- Los resultados del sábado en el WTA 1000 de Madrid:. Individual femenino - 3ª ronda:Belinda Bencic (SUI/N.11) derrotó a Diana Shnaider (RUS/N.18) 6-2, 7-6 (8/6)Hailey Baptiste (USA/N.30) a Jasmine Paolini (ITA/N.8) 7-5, 6-3Ann Li (USA/N.31) a Iga Swiatek (POL/N.4) 7-6 (7/4), 2-6, 3-0 y abandonoLeylah Fernandez (CAN/N.24) a Iva Jovic (USA/N.15) 3-6, 6-3, 6-2Mirra Andreeva (RUS/N.9) a Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 6-2Anna Bondár (HUN) a Laura Samsonová (CZE) 7-6 (7/3), 6-1