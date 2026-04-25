La rusa Andreeva avanza a octavos de final en Madrid

Mirra Andreeva durante su victoria ante Dalma Galfi en tercera ronda del WTA 1000 de Madrid, el 25 de abril de 2026 Thomas COEX
AFP
25 de abril de 2026

La rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, se metió este sábado en octavos de final del WTA 1000 de Madrid tras imponerse a la húngara Dalma Galfi por un contundente 6-3, 6-2.

Andreeva se medirá por una plaza en cuartos a la húngara Anna Bondár, que ganó este sábado a la checa Laura Samson por 7-6 (7/3), 6-1.

La suiza Belinda Bencic, duodécima jugadora del mundo, también se aseguró una plaza en octavos al imponerse a la rusa Diana Shnaider por 6-2, 7-6 (8/6).

La número tres del mundo y una de las favoritas en Madrid, la polaca Iga Swiatek, se retiró visiblemente indispuesta de su partido contra la estadounidense Ann Li cuando el marcador estaba 7-6 (7/4), 2-6 y 3-0.

Swiatek achacó a un posible virus su retirada del WTA 1000 madrileño.

Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2.

-- Los resultados del sábado en el WTA 1000 de Madrid:

. Individual femenino - 3ª ronda:

Belinda Bencic (SUI/N.11) derrotó a Diana Shnaider (RUS/N.18) 6-2, 7-6 (8/6)

Hailey Baptiste (USA/N.30) a Jasmine Paolini (ITA/N.8) 7-5, 6-3

Ann Li (USA/N.31) a Iga Swiatek (POL/N.4) 7-6 (7/4), 2-6, 3-0 y abandono

Leylah Fernandez (CAN/N.24) a Iva Jovic (USA/N.15) 3-6, 6-3, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.9) a Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 6-2

Anna Bondár (HUN) a Laura Samsonová (CZE) 7-6 (7/3), 6-1

