Deportes

La prueba para ser mundialistas

Un grupo de ‘gamers’ de Panamá se encamina a luchar por un cupo a las Finales Mundiales de la FIFAe World Cup

La prueba para ser mundialistas
Cortesía | Captura de video de un juego clasificatorio nacional.
La prueba para ser mundialistas
Cortesía | Jugadores que conforman la Selección Nacional.
La prueba para ser mundialistas
La prueba para ser mundialistas
La prueba para ser mundialistas
Redacción
21 de agosto de 2026

Luego de la destacadísima actuación de los gamers panameños en los pasados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en República Dominicana, donde Raúl Cogley consiguió la medalla de plata en Street Fighter 6 y Jhonnatan Mora el oro en eFootball, la actividad de los Esports (deportes electrónicos) seguirá retando a los canaleros a nivel internacional.

Un grupo de videojugadores defenderá los colores patrios en el evento clasificatorio directo a la FIFAe World Cup 2026, certamen que se celebrará entre octubre y noviembre en Arabia Saudita.

Se trata del FIFAe Continental Championship 2026 para la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), el cual se disputará en las categorías de eFootball Mobile, eFootball Consolas y Rocket League, del 28 al 30 de agosto en Ciudad de México.

“Panamá quedó ubicado en grupos muy exigentes, compartiendo llave con selecciones como México, Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. La exigencia es máxima porque solo avanza un país por Concacaf al mundial”, señaló Jhonnatan Mora, quien competirá en la categoría eFootball Consolas junto a Elías Herrera.

“Prometo dar el 100 % de mí en México para, junto a mi compañero, darle la gloria a Panamá y clasificar al mundial oficial que se jugará en Arabia”, afirmó Herrera.

En tanto, Juan Mendoza y José Madrid representarán al país en la modalidad Mobile, mientras que la selección nacional de Rocket League está integrada por Diego Salvador Cardoze, Carlos Bouché y Luis Moreno.

“Ya estamos viviendo el futuro de los Esports en Panamá. Este año hemos tenido una mayor participación en competencias internacionales, lo que demuestra que esta disciplina se está desarrollando de gran manera”, destacó Alexandra Rangel, vicepresidenta de la Asociación Panameña de Esports.

La organización también resaltó la participación de otros atletas de deportes electrónicos en la Esports Nations Cup (ENC), torneo que se disputará en noviembre en diversos videojuegos.

  • $!La prueba para ser mundialistas
  • $!La prueba para ser mundialistas
  • $!La prueba para ser mundialistas
03
modalidades de videojuegos sobre fútbol están en competencia.

“La expectativa es competir con inteligencia, mantener la calma bajo presión y pelear ese boleto al Mundial”.

“Estamos en un buen camino para que este tipo de movilidad se conozca más y haya más competidores”.

“Mobile es un dispositivo portátil que podía jugar en cualquier lugar, y pues jugaba más tiempo allí”.

Tags:
eSports
|
eFootball
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR