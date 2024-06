"La operación salió bien", anuncia Djokovic, intervenido en una rodilla

La leyenda del tenis Novak Djokovic confirmó este jueves que fue operado del menisco de su rodilla derecha y que la intervención ha salido "bien", dos días después de retirarse de Roland Garros antes de los cuartos de final.

"Estos últimos días he tomado decisiones difíciles tras sufrir una lesión en el menisco en mi último partido. Estoy todavía tratando el problema, pero puedo decirles que la operación quirúrgica salió bien", publicó el serbio de 37 años en sus redes sociales.

"Haré lo posible por recuperarme y estar preparado para regresar a las pistas lo más rápido posible", añadió el jugador de los 24 Grand Slams, acompañando su texto de una fotografía en la que aparece rodeado de su equipo en una terraza de París, con la Torre Eiffel de fondo, apoyándose en unas muletas.

Djokovic se hizo daño al resbalar el lunes en octavos ante el argentino Francisco Cerúndolo, pero continuó el partido, que se fue hasta los cinco sets y superó las cuatro horas y media de juego, del que salió victorioso pero lesionado.

"Estas últimas semanas, he tenido una pequeña molestia en la rodilla derecha, nada que ver con una lesión preocupante. He jugado torneos así y no ha pasado nada hasta hoy. Pero en el tercer juego del segundo set, me resbalé y eso afectó mi rodilla", detalló Djokovic en rueda de prensa tras el partido.

Un día después se confirmó el peor escenario: en un escueto comunicado, la organización del torneo informó de la "lesión en el menisco medial de la rodilla derecha", detectada el martes "tras un escáner", obliga al vigente campeón a retirarse, antes de su partido de cuartos de final programado contra el noruego Casper Ruud (N.7) el miércoles.

Su baja le costará perder el lunes el número 1 mundial en favor del italiano Jannik Sinner, semifinalista y que se enfrenta el viernes a Carlos Alcaraz.