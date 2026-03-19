La "nueva" Yulimar y Duplantis, listos para volar en el Mundial bajo techo

El Mundial en pista cubierta, primera gran cita del atletismo en 2026, se disputa de viernes a domingo en Torun (Polonia) con la venezolana Yulimar Rojas en el triple salto y el sueco Armand Duplantis en el salto con garrocha como dos de las estrellas más brillantes.

"Soy una nueva Yulimar, renacida desde las cenizas" y "convertida en puro fuego", aseguró la caraqueña de 30 años, que tiene el mejor resultado de lo que va de año (14,95 metros), en una videoconferencia de prensa la semana pasada.

Rojas, reina indiscutible del triple salto hasta su grave lesión en el tendón de Aquiles en un entrenamiento en abril de 2024, estuvo dos años sin competir en una cita oficial en su prueba de referencia, desde septiembre de 2023 hasta su reaparición en el Mundial al aire libre de Tokio en septiembre de 2025, donde logró una medalla de bronce agridulce.

El Mundial indoor trae especiales buenos recuerdos a Rojas: fue campeona en esa cita en tres ocasiones (2016, 2018, 2022) y fue allí, hace cuatro años en Belgrado, donde batió su récord mundial elevándolo a 15,74 metros, una marca que sigue vigente.

- Duplantis, a por el decimosexto -

Si el Real Madrid tiene 15 títulos de campeón de Europa de fútbol en su palmarés, el campeón olímpico y mundial Duplantis (26 años) acumula la misma cantidad de récords del mundo y aspira al decimosexto en Torun, precisamente el lugar donde consiguió el primero, en 2020 con 6,17 metros.

La pasada semana, el mejor garrochista de la historia siguió elevando su techo y dejó la plusmarca en 6,31 metros en la reunión de Uppsala, en su país, y ahora puede lograr un cuarto oro mundial bajo techo tras los de 2022, 2024 y 2025.

Otra estrella de la prueba, el griego Emmanouil Karalis, que a finales de febrero se convirtió en el segundo mejor de la historia al superar la barra de 6,17 metros en el campeonato de su país, parece destinado a la medalla de plata, como el año pasado en los Mundiales en pista cubierta y al aire libre.

- Hodgkinson, gran favorita -

Otra protagonista de las semanas previas al Mundial ha sido la campeona olímpica británica Keely Hodgkinson, que batió en febrero el viejo récord del mundo indoor de 800 metros, corriendo en 1 minuto, 54 segundos y 87 centésimas, y apunta al oro en su debut en un Mundial en pista cubierta.

En los 800 metros masculinos, el estadounidense Josh Hoey batió en enero el récord del mundo (1:42:50) pero decidió no acudir a Polonia.

En esa prueba estará una de las opciones españolas de medalla, Mohamed Attaoui.

- Numerosas ausencias -

Entre las figuras de la velocidad destaca la presencia del jamaicano Kishane Thompson, subcampeón olímpico y mundial de los 100 metros, que buscará el título en los 60 metros, con los estadounidenses Jordan Anthony y Trayvon Bromell como principales adversarios.

Como es habitual, la lista de ausencias en el Mundial bajo techo es larga: no estarán en sus respectivas pruebas en el tartán polaco los estadounidenses Noah Lyles, Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone (embarazada), el jamaicano Oblique Seville, la dominicana Marileidy Paulino, la neerlandesa Femke Bol o el noruego Jakob Ingebrigtsen (lesionado).

Tampoco estará en los 60 metros vallas el estadounidense Grant Holloway, lo que deja a sus compatriotas Dylan Beard y Trey Cunningham como favoritos, mientras que el español Quique Llopis aspirará igualmente a subirse al podio.

- Cuba, a por el triple salto -

Más allá de Yulimar Rojas, las opciones latinoamericanas en este Mundial parecen apoyarse sobre todo en el triple salto cubano.

Leyanis Pérez, vigente campeona mundial al aire libre y bajo techo, defenderá su corona, consciente de que la venezolana está decidida a arrebatársela, mientras que Lázaro Martínez, ya campeón mundial bajo techo en 2022, parece con opciones en una prueba masculina donde Andy Díaz, cubano que representa a Italia, intentará defender su título.

El mexicano Uziel Muñoz y la colombiana Natalia Linares, plata en lanzamiento de bala y bronce en salto largo en el Mundial de Tokio, tratarán de confirmar ahora aquellos logros del pasado septiembre.