La noruega Haugset gana la 3ª etapa y se viste de amarillo en Tour de Francia femenino

La noruega Sigrid Haugset se impuso en la tercera etapa del Tour de Francia femenino este lunes en Poligny, donde se vistió con el maillot amarillo que portaba al inicio del día la neerlandesa Lorena Wiebes.

La corredora de la formación UNO-X Mobility se impuso sin compañía luego de rodar en solitario 88 kilómetros durante una prueba celebrada en el centro-este del país.

Las principales favoritas para la victoria final el 9 de agosto en Niza, entre ellas la francesa Pauline Ferrand-Prévot y la neerlandesa Demi Vollering, terminaron todas en el mismo tiempo, a cerca de tres minutos de la triunfadora del día.

A sus 27 años, la campeona de Noruega logró su segundo triunfo como profesional, cimentado con su ataque en la tercera de las cuatro dificultades del día, la Côte de la Savine.

Ganadora de las dos primeras etapas, Wiebes se descolgó al pie del Col de la Faucille al inicio de la carrera, una ascensión de 11 kilómetros con más de un 6% de desnivel.

La entonces maillot amarillo terminó la etapa en un grupo de rezagadas, a más de dieciocho minutos de Haugset.

El martes, la cuarta etapa debería establecer una primera selección entre las aspirantes a la victoria final, con una contrarreloj de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, en el este de Francia.