La mística de Lanús, los millones de Flamengo y una Recopa Sudamericana en danza

El asalto por la Recopa Sudamericana se presenta muy desigual: a Lanús y a Flamengo los separan millones de dólares. Pero el Granate se aferra a la máxima de que en el fútbol la chequera no siempre cuenta para hacer respetar su predio el jueves en la final de ida.

El cotejo en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires (21H30 locales, 00H30 GMT del viernes), es el punto de partida para definir el primer título continental del año.

Su celebración está asegurada, de momento, a pesar de los llamados a un paro general el jueves en Argentina contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

A continuación, cinco claves del primer round de la Recopa, cuya vuelta se jugará el jueves de la próxima semana en el Maracaná:

1. Diferencias astronómicas

Hay una enorme distancia en la valoración económica de los equipos, ya que la plantilla de Flamengo, que disputa la Recopa como campeón de la Copa Libertadores 2025, está avaluada en 223,7 millones de euros, según Transfermarkt.

El Mengão es dueño de los dos fichajes más costosos del fútbol sudamericano. ¿El último y más caro? El del mediocampista Lucas Paquetá, repatriado en enero desde el West Ham en 42 millones de euros.

La diferencia es tan amplia que Paquetá vale prácticamente lo mismo que todo el plantel del Granate, que tiene un valor estimado de 43,8 millones de euros, con el habilidoso Marcelino Moreno (5 millones) como jugador mejor tasado.

2. Lanús apela a su mística internacional

El club argentino, monarca de la Copa Sudamericana 2025, empezó a tener participación fuera de su frontera a mediados de la década de 1990.

Desde entonces conquistó tres torneos, las Sudamericanas de 2013 y 2025 y la extinta Copa Conmebol 1996, además de ser finalista en la Conmebol 1997, la Recopa 2014, la Libertadores 2017 y la Sudamericana 2020.

Frente a rivales brasileños, en finales, tiene un récord agridulce.

Tuvo festejos ante Ponte Preta en 2013 y ante Atlético Mineiro el año pasado en los juegos por el título de la Sudamericana.

Como contrapartida, no pudo contra el Mineiro en la Conmebol 1997 y en la Recopa 2014, pero la caída más dolorosa fue ante Gremio en la Libertadores 2017.

3. Flamengo, por más copas

El Fla alzó por primera vez la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1981, de la mano del recordado Zico, mientras que en los 90 obtuvo una Copa Nicolás Leoz y la extinta Copa Mercosur.

El relanzamiento internacional llegó en los últimos tiempos, con un fuerte protagonismo, impulsado por sus millones, que lo llevó a conquistar las Libertadores de 2019, 2022 y 2025 y la Recopa 2020.

Frente a equipos argentinos, el club más popular de Brasil totaliza 52 victorias, 34 empates y 34 derrotas en 120 cotejos.

4. Cómo llegan al gran cruce

Lanús empezó el torneo argentino con aceptables resultados y ocupa el sexto escalón entre 15 equipos en la Zona A, con ocho puntos en cinco juegos.

En la jornada pasada perdió 2-0 con Independiente, en un cotejo en el que su entrenador, Mauricio Pellegrino, dispuso una formación alternativa.

En principio, por lesión, no jugaría el delantero titular Rodrigo Castillo.

Del lado visitante, Flamengo arrancó la temporada por debajo de lo esperado.

En el Brasileirão navega la mitad de la tabla, con cuatro unidades en tres jornadas, mientras que en el Campeonato Carioca avanzó a las semifinales, al tiempo que perdió la Supercopa de Brasil, su primera posibilidad de título del año, con el Corinthians.

Filipe Luís sufrirá las bajas de los mediocampistas Jorginho y Saúl, y de los atacantes Wallace Yan y Gonzalo Plata.

5. La voz de los conductores

Mauricio Pellegrino, DT de Lanús: "Flamengo es un equipo que tiene un gran nivel. Queremos hacer lo máximo que esté a nuestro alcance para poder llevar a cabo el mejor partido posible".

Filipe Luís, entrenador del Flamengo: "Queremos sumar otra Recopa. Pero es un título muy difícil. Flamengo, en 130 años de historia, solo conquistó una vez la Recopa. Nunca es fácil jugar en Argentina".

Alineaciones probables:

Lanús: Nahuel Losada - Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich - Agustín Medina, Agustín Cardozo - Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera - Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alex Sandro - Erick Pulgar, Evertton Araújo - Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta, Everton Cebolinha - Pedro. DT: Filipe Luís.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)