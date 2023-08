"La marcha merece respeto", piden los campeones María Pérez y Álvaro Martín

En un momento en el que la marcha parece en riesgo ante los planes de reforma del atletismo, los nuevos bicampeones mundiales españoles María Pérez y Álvaro Martín coincidieron en pedir "respeto" a su disciplina.

Tanto Pérez y Martín ganaron este jueves en los 35 kilómetros marcha del Mundial de Budapest, apenas unos días después de haber triunfado en los 20 kilómetros, firmando así un éxito histórico.

"Nos merecemos un respeto, hoy hemos vuelto a ser los dos oro. Ojalá España tenga más medallas en este campeonato del mundo, pero a día de hoy son cuatro medallas y las cuatro son los oros de la marcha", se enorgulleció María Pérez al término de la prueba.

Álvaro Martín es especialmente reivindicativo ante las amenazas que pesan sobre la marcha y en el pasado ha criticado los planes de la Federación Internacional (World Athletics), a la que vez que ha considerado insuficiente el apoyo del presidente de la Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, a los marchadores.

"Creo que no, aunque no me he fijado", respondió Martín cuando le preguntaron si creía que el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, estaba presente en la tribuna para ver las pruebas de marcha.

"Después del campeonato tenemos que reunirnos con marchadores de otros países. Nuestra disciplina está en riesgo, pero la vamos a salvar. Que nadie lo ponga en duda. No solo nos vamos a unir los de España, también con los del resto de los países", dijo. "La marcha tiene que ser respetada y salvada", sentenció.

En los Juegos Olímpicos de París-2024 no habrá competición de 35 kilómetros y en su lugar se reemplazará por un relevo mixto por equipos. Los marchadores temen incluso que la marcha pueda verse excluida del programa en los Juegos de Los Angeles-2028.

- Oros con sufrimiento -

Sobre la carrera, los dos admitieron haber sufrido físicamente. En el caso de María Pérez especialmente por un problema físico que arrastraba desde los 20 kilómetros.

"Estoy en una nube. Tenía una distancia para disfrutar. Es un sueño tener esta medalla. El otro día terminé muy coja, he tenido mañana y tarde con los fisios en los últimos días. La pierna me ha molestado pero no he tenido ese dolor punzante del ciático", explicó.

"No tengo una medalla olímpica todavía, pero tengo dos medallas de oro en un Mundial, soy la primera española en conseguirlo. Tenemos que disfrutar, con mis amigos y con ellos. Esta noche a quemar Budapest, luego ya quemaré España. Nos merecemos desconectar, vacaciones y disfrutar. Desde que terminé los 20 kilómetros no he salido del hotel. He visto a mi mujer solo un día y a mis amigos también, creo que hoy ya me merezco disfrutar con ellos", añadió.

En el caso de Álvaro Martín, el mayor sufrimiento durante la carrera fue por el cansancio acumulado que llevaba, que le hizo incluso llegar a temer por la victoria en su pulso final con el ecuatoriano Brian Daniel Pintado.

"Yo al final iba muerto físicamente. Pintado iba físicamente mejor que yo, así que entonces me dije que si no podía ganar físicamente tenía que ganar psicológicamente, que es lo que he hecho. He sufrido como nadie. Lo he dado todo, no puedo más", reconoció.

"María me ha animado durante la carrera cuando nos encontrábamos, pero yo la verdad que no podía animarle a ella, tan sobrado físicamente no estaba. Luego como mi carrera terminó antes que la suya, sí que la esperé en la meta y le estuve animando allí. Pero antes no podía, bastante tenía con lo mío", sonrió.