La maratoniana etíope Ruti Aga es suspendida seis años por dopaje

La atleta etíope Ruti Aga, especialista en el maratón, fue suspendida seis años por dopaje y por tratar de engañar a los investigadores, anunció el jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Aga, de 32 años, fue la vencedora del maratón de Tokio en 2019 y acabó en el Top 3 en cuatro de los maratones grandes (World Marathon Majors) del calendario.

Dio positivo por metilprednisolona en un test antidopaje en marzo pasado en China.

Esa sustancia se utiliza habitualmente como medicamento para casos severos de asma y está incluida en la lista de elementos prohibidos para los deportistas.

La AIU señaló además que Aga intentó engañar a los investigadores suministrando información falsa en una entrevista y un documento igualmente fraudulento, con el que pretendía justificar una prescripción médica.

La atleta atribuyó su positivo a un tratamiento por una lesión de rodilla.