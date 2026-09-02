La lluvia irrumpe en el US Open con el español Jódar al borde de la eliminación

La lluvia volvió a suspender este miércoles la acción en las pistas exteriores del Abierto de Estados Unidos, donde la joya española Rafael Jódar se asomaba a una contundente derrota.

Jódar, la gran revelación del año en el tenis masculino, perdía por 6-2, 6-1 Y 4-1 frente al chino Bu Yunchaokete (124º mundial) cuando se desató el aguacero hacia las 15H00 de Nueva York (19H00 GMT).

Esta primera aparición del madrileño en el US Open a sus 19 años era una de las mayores atracciones del torneo masculino.

Dos años después de ganar el título júnior, Jódar volvía a Flushing Meadows como duodécimo sembrado del último Grand Slam del año.

En su temporada de explosión, Jodar había superado el debut en los tres torneos grandes anteriores y avanzando hasta cuartos de final de Roland Garros y de los Masters 1000 de Madrid y Roma y hasta las semifinales del de Montreal.

Sin embargo, su primera experiencia en el cuadro principal tuvo un inicio accidentado, comenzando por el cambio de última hora de rival debido a una lesión del australiano Thanasi Kokkinakis.

Con Bu como nuevo oponente, el debut de Jódar fue cancelado el martes también por la persistente lluvia de verano de los últimos días en Nueva York.

En otro partido interrumpido el miércoles, el peruano Ignacio Buse dominaba al estadounidense Marcos Giron por 3-6, 6-3 y 4-3.

Mientras la acción seguía en las dos pistas cubiertas, los organizadores avanzaron que los partidos al aire libre no se reiniciarán al menos hasta las 16H00 locales.