La italiana Sara Curtis vuelve a batir el récord mundial de 50 m espalda

Un día después de haber establecido un nuevo récord mundial en los 50 metros espalda durante las semifinales, la italiana Sara Curtis se coronó este jueves en esa distancia en el Campeonato Europeo de Atletismo, en París, y de paso estableció una nueva plusmarca (26.56).

Rebajó así en siete centésimas de segundo el récord (26.63) que había logrado 24 horas antes en ese mismo escenario, la piscina olímpica de Saint-Denis.

Antes de este doble récord mundial, el mejor tiempo en esta prueba lo había fijado en 2023 la australiana Kaylee McKeown con un crono de 26 segundos y 86 centésimas, que ahora pulveriza la joven estrella de 19 años.

Es el primer oro europeo de la carrera de Curtis, después de haberse colgado dos medallas en este Europeo de París, un bronce en los 100 metros en estilo libre y una plata con el relevo 4x100 metros libre.

La medalla de plata en los 50 metros espalda de este jueves fue para la francesa Mary-Ambre Moluh (27.06), mientras que la británica Lauren Cox fue bronce (27.15).

Por su parte, el húngaro Kristof Milak fue instantes antes el ganador de la final de 100 metros mariposa, estableciendo un nuevo récord de Europa (49.48).

Milak se coronó así en la piscina en la que hace dos años fue el ganador de esta prueba en los Juegos Olímpicos y relegó a la plata europea al vigente campeón mundial, el francés Maxime Grousset (49.70).