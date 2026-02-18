La Inteligencia Artificial lleva el análisis de datos en el deporte a otra dimensión

Desde el seguimiento de la trayectoria y la velocidad del disparo de un futbolista hasta el control en tiempo real de la potencia de un corredor del Tour de Francia, el análisis de datos está alcanzando un nuevo nivel gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y empresas especializadas aspiran a hacer un gran negocio.

El potencial es enorme, dicen los analistas, no solo para ayudar a los entrenadores a afinar aún más los entrenamientos y las estrategias del día del partido, sino también para ofrecer contenido novedoso a las cadenas de televisión o atraer a los aficionados a los mercados de apuestas en línea.

El análisis de datos deportivos se ha disparado desde los tiempos de "Moneyball", la exitosa película de 2011 con Brad Pitt que narra la innovadora explotación de las estadísticas de jugadores por parte del manager Billy Beane en el equipo de béisbol Oakland Athletics.

Los sensores portátiles de rendimiento, las nuevas tecnologías de cámaras y el poder de la inteligencia artificial están atrayendo a empresas que buscan aprovechar las posibilidades de negocio.

"Cuando un club profesional o una federación tiene datos de sus jugadores, podemos analizarlos y hacer recomendaciones sobre cómo optimizar su rendimiento o evitar una lesión", explicó Frank Imbach, director del grupo francés SeeSports.

Algunas firmas utilizan las cámaras en los estadios y pabellones para grabar a los jugadores en todo momento, tengan o no la pelota.

Otras recurren a sensores corporales que pueden determinar la capacidad de respiración o del sistema cardiovascular de un deportista.

"Estos datos muy fiables permiten recrear al 100% lo que ocurre en el campo, sin limitarse a seguir el balón", aseguró Arnaud Santin, cofundador de la start-up británica SportsDynamics.

- 7.500 millones de dólares en 2032 -

Este enfoque holístico, que SportsDynamics ofrece con un modelo de Software como Servicio (SaaS por sus siglas en inglés) inspirado en Silicon Valley, permite potencialmente a los clientes analizar no solo a sus propios jugadores, sino también a los de cualquier rival.

"Para los grandes partidos, podemos proporcionar 50 imágenes por segundo", señaló Santin. "El desarrollo tecnológico nos permite acelerar muy rápidamente".

Varios expertos del sector prevén un crecimiento exponencial cuando los mercados europeos y asiáticos se equiparen el estadounidense.

"Los informes prevén que el mercado europeo de analítica deportiva se disparará hasta alcanzar un tamaño de varios miles de millones de dólares en la próxima década", dijo Lodovico Mangiavacchi, de la consultora global EY.

"Un estudio de Market Research Future pronostica que llegará a 7.500 millones de dólares en 2032", añadió.

"Detrás de estas cifras hay inversiones en wearables, herramientas sofisticadas de análisis de video y dispositivos de Internet de las Cosas", agregó.

La empresa alemana Data Sports Group utiliza la cobertura televisiva en directo de deportes como el rugby y el cricket para proporcionar contenido a clientes de medios, pero también a operadores de juegos y fantasía deportiva.

Para las casas de apuestas, DSG está "dando a sus apostadores algunas herramientas, como estadísticas y material de referencia con archivos históricos, para que puedan tomar decisiones en función de ello", dijo Rajesh D'Souza, su director de negocios.

- Nuevos contenidos de entretenimiento -

Los datos de partidos y jugadores también pueden emplearse para crear contenidos como enfrentamientos de "Fantasy Leagues" que mantienen el interés de los aficionados incluso cuando no hay partidos.

El aumento de la cantidad de datos valiosos plantea dudas sobre quién los controla, así como la necesidad de invertir para protegerlos contra robos.

En Europa, estos datos personales requieren el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE sobre privacidad de los usuarios.

Pero, en cualquier caso, "los deportistas profesionales, en la mayoría de los casos, firman un contrato que permite a sus clubes y a la liga utilizar sus datos", señaló Santin, de SportsDynamics.

Los acuerdos en este campo son cada vez más numerosos y cuantiosos.

Por ejemplo, Genius Sports, una empresa estadounidense especializada en datos y tecnología, anunció en febrero un acuerdo para comprar la plataforma de contenidos de apuestas y juegos Legend por 1.200 millones de dólares.