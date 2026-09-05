La FIA rechaza las críticas de Flavio Briatore sobre su falta de imparcialidad

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) rechazó este sábado las acusaciones del jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore, que cuestionó la imparcialidad del Tribunal de Apelación de la FIA tras la sanción de cuatro puestos impuesta a Pierre Gasly en el GP de Mónaco del pasado junio.

El italiano reprochó a la FIA haber nombrado a un juez "vinculado a McLaren" en su Tribunal Internacional de Apelación, que había restablecido las penalizaciones impuestas a Pierre Gasly en Mónaco haciéndole perder la tercera posición lograda en la pista, a raíz de las apelaciones presentadas por McLaren y Red Bull.

"No se planteó ninguna objeción durante la audiencia sobre la manera en la que el tribunal interrogó al testigo o condujo el procedimiento", afirmó la FIA el sábado en un comunicado.

"El tribunal confía plenamente en la solidez del procedimiento y en la integridad de sus jueces", añadió.

Briatore hizo mucho ruido el viernes durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia al afirmar sobre el Tribunal de Apelación: "Uno de los jueces se comporta como un fiscal. No es un gran problema. El problema es que está muy vinculado a McLaren, un equipo que presentaba una reclamación contra nosotros".

En junio, el francés Pierre Gasly (Alpine) terminó tercero en el GP de Mónaco, pero fue relegado a la séptima plaza por dos penalizaciones motivadas por excesos de velocidad de 0,1 y 0,4 km/h en el carril de acceso a boxes.

Alpine había recurrido estas sanciones y en un primer momento había logrado que le dieran la razón, debido a un problema de cronometraje.

Pero Red Bull y McLaren recurrieron esta decisión, y una audiencia en París el 25 de agosto les dio la razón, ordenando a la FIA restablecer las penalizaciones.

La tercera posición en el podio fue definitivamente atribuida a otro francés, el piloto de Red Bull Isack Hadjar.