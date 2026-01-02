El Club de Judo Mifune fue fundado el 30 de mayo de 1972 por el maestro Carlos Everardo López (q.e.p.d.), bajo el lema “La fábrica de campeones”, en una búsqueda para que el judo veragüense lograra posicionarse entre los mejores del país.

Tras 53 años, “la academia sigue trabajando por el bienestar de los practicantes del judo en la provincia de Veraguas, tal como lo hemos hecho hasta ahora, en las buenas y en las malas”, comenta su actual director, Carlos López Atencio.

Actualmente, el club, ubicado en la Escuela Bilingüe Adventista de Santiago, en Canto del Llano, cuenta con 15 atletas, y entre sus logros más destacados se encuentran la medalla de plata en Codicader (2008), medallas de plata en Centroamericanos adultos 2020, medalla de plata en el Primer Circuito Panamericano Juvenil de las Américas 1996, medalla de Oro y Plata en los Panamericanos Juveniles en República Dominicana 2009, y medallas de Bronce en Juegos Bolivarianos, Panamericanos de judo y Juegos Panamericanos, y participación de una atleta en las Olimpiadas de Tokio 2020 y París 2024.

Sus próximos objetivos son destacar durante su participación activa en los torneos y campamentos que desarrolle la Federación Unida de Judo de Panamá (FEUJUPA).

“El deporte del judo en nuestro país ha tenido un gran crecimiento y desarrollo, gracias a la gestión de la exatleta y atleta olímpica, Estela Riley, quien fue, hace ya varios años atrás, presidenta de la FEUJUPA; ahora la federación está a cargo de otra exatleta de judo, Milvia Mendoza, quien le ha dado seguimiento y ha aportado su granito de arena para que este proyecto sea aún más ambicioso”, resaltó Atencio.