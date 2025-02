La ex número uno del mundo Simona Halep anuncia su retiro

La rumana Simona Halep, ex número uno del mundo y ganadora de Roland Garros y Wimbedon, anunció este martes su retiro durante el torneo de Cluj-Napoca, disputado en su país.

Halep, de 33 años, tomó la palabra al término de su partido perdido ante la italiana Lucia Bronzetti, 72ª del mundo, por 6-1 y 6-1 en primera ronda.

"No sé si os hablo con alegría o tristeza, pero he tomado esta decisión según mi conciencia. Mi cuerpo no puede más, pero hoy quería jugar y despedirme en la pista", explicó la jugadora ante el público rumano.

Suspendida hasta 2026 por un control positivo en el US Open de 2022, y por una anomalía en su pasaporte biológico, Halep vio cómo el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) reducía en marzo de 2024 su sanción a nueve meses, lo que le permitió regresar a las pistas el año pasado.

Pero la rumana no llegó a recuperar el nivel que le permitió alzarse al trono mundial en octubre de 2017, y que ocupó durante un total de 64 semanas a lo largo de su carrera.

Halep se despide con 24 títulos en su palmarés, entre ellos Roland Garros en 2018 y Wimbledon en 2019. También disputó otras tres finales del Grand Slam (Roland Garros 2014 y 2017 y Abierto de Australia 2018).