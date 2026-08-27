La estadounidense Masai Russell bate con 12.09 el récord mundial de 100 m vallas

La estadounidense Masai Russell, vigente campeona olímpica y mundial de los 100 metros vallas, batió este jueves el récord del mundo de la distancia con un tiempo de 12 segundos y 9 centésimas durante la reunión de atletismo de Zurich, válida para la Liga de Diamante.

En una carrera con viento nulo, Russell mejoró en tres centésimas de segundo el anterior récord mundial de la nigeriana Tobi Amusan (12.12), que se remontaba al 24 de julio de 2022 en el Mundial de Eugene (Estados Unidos).

Amusan fue segunda en la carrera de Zurich, con un crono de 12.23.

"Sé de qué soy capaz y creo que nadie está preparado para ello. Cuando llegue dejaré a la gente en shock", avisaba Russell el año pasado.

"Creo que puedo correr en menos de 12 segundos, no tengo miedo a decirlo. Quiero batir el récord del mundo", insistía entonces.

Tendrá que esperar para bajar de esa barrera simbólica pero el récord del mundo ya está en poder de esta vallista de Maryland, de 26 años.

Desde el inicio de la temporada, los 100 metros vallas han sido un paseo para ella, que ha ido encadenando victoria tras victoria, con tiempos que hacían tambalearse el récord.

Ya estuvo cerca de ello corriendo 12.14 en mayo y ahora cumple por fin una misión para la que se sentía destinada.