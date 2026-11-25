La italiana Federica Brignone, doble campeona olímpica de esquí alpino, anunció este miércoles el final de su carrera deportiva debido a problemas físicos en una pierna, apenas días después de que se subiera de nuevo a los esquíes tras una operación de rodilla.

"Después de esos dos días en la nieve, me di cuenta de que mi pierna seguía sin estar bien y, sobre todo, que me dolía demasiado. Así que decidí poner fin a mi carrera deportiva y dejar de participar en competiciones", dijo Brignone, de 36 años, en un video en Instagram.

La italiana dejó entrever, no obstante, que podría tomar la salida de una última carrera para despedirse del mundo del esquí.

"Es una gran pérdida para nuestra federación, pero al mismo tiempo sólo podemos dar las gracias a Federica", declaró Flavio Roda, presidente de la Federación Italiana de Esquí (FIS), citado en un comunicado.

Entre el nutrido palmarés de la esquiadora de Milán destacan las dos medallas de oro cosechadas en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el pasado mes de febrero, que la elevaron a la categoría de estrella nacional en Italia.

Tan solo diez meses después de una doble fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda que podría haber puesto fin a su carrera, Federica Brignone ganó el oro en gigante y en supergigante.

Hija de una campeona de esquí y con un hermano esquiador como entrenador, Federica Brignone levantó en dos ocasiones el Gran Globo de Cristal de la Copa del Mundo, en 2020 y 2025, y se colgó otras tres medallas olímpicas en 2018 y 2022.