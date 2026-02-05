La España de Alcaraz espera rival en la ronda clasificatoria de la Copa Davis

Con la España de Carlos Alcaraz aguardando a su rival en la antesala del Final 8, la primera fase de la Copa Davis 2026 entrará en acción el viernes con Argentina desafiando a Corea del Sur y Brasil, sin su joya João Fonseca, intentando romper los pronósticos ante Canadá.

La selección española está sembrada en la segunda ronda como subcampeona de la pasada edición del tradicional certamen de tenis por equipos, cuando, sin el entonces lesionado Alcaraz, sucumbió ante Italia, que tampoco contó con su gran figura, Jannik Sinner.

El número uno del mundo, de 22 años, tiene como gran deuda la coronación en la Davis, un título que se le escapa a su impresionante palmarés, engordado tras el triunfo el domingo en el Abierto de Australia.

Pero su entrada en acción deberá esperar al menos hasta septiembre, en la segunda ronda, donde se citaría con el vencedor de la llave que disputarán en la arcilla de Santiago, entre viernes y sábado, la Serbia de Dusan Lajović y el Chile de Cristian Garín.

La eliminatoria entre serbios y chilenos es una de las trece -a cinco juegos, incluido uno de dobles- que se jugarán entre este jueves y el domingo en la primera ronda clasificatoria.

La Final 8 se jugará en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia.

Los siete ganadores de la segunda fase, que se jugará en septiembre, acompañarán a los italianos en la lucha por el trofeo en noviembre.

"La Copa Davis también es un objetivo. De verdad quiero conseguirla para mi país", afirmó Alcaraz, tras graduarse el domingo en el tenista más joven en ganar los cuatro torneo que conforman el Grand Slam.

- Luchar sin Fonseca -

Otro gran ausente en el comienzo de la Copa Davis 2026 será uno de los tenistas más prometedores del circuito, João Fonseca, de 19 años, en la cita que Brasil tendrá con Canadá en la pista dura de Vancouver.

El carismático carioca, vital para clasificar al gigante latinoamericano al grupo principal, ha tenido un complicado comienzo de temporada que le hizo perder diez puestos en el ranking de la ATP, hasta la casilla 34.

Un problema de nacimiento en la espalda, que en el pasado le hizo sufrir una fractura por estrés, le llevó a abortar su presencia en Adelaida y Brisbane y tener una decepcionante participación en el Abierto de Australia, donde cayó en la primera ronda.

"Necesito más tiempo", admitió luego de la caída en el primer Grand Slam del curso. "No estaba jugando a mi 100%, pero esta situación, al mismo tiempo, me da madurez para seguir adelante".

Sin Fonseca ni los Thiago, Wild y Monteiro, los brasileños se la juegan por un equipo de poco renombre frente a un Canadá que tiene en Gabriel Diallo (39°) a su mejor arma.

Argentina sufre una situación similar a la de su eterno rival, pues tampoco contará con sus mejores raquetas, Francisco Cerúndolo (19°) y Sebastián Báez (35°).

Pero los argentinos tienen a su favor que su adversario, Corea del Sur, local en el cemento de Busan, no debería darles mayores dolores de cabeza.

Emparejamientos de la primera ronda clasificatoria:

En Santiago: Chile-Serbia

En Düsseldorf: Alemania-Perú

En Varaždin: Croacia-Dinamarca

En Quito: Ecuador-Australia

En Oslo: Noruega-Gran Bretaña

En Plovdiv: Bulgaria-Bélgica

En Tokio: Japón-Austria

En Bengaluru: India-Países Bajos

En Busan: Corea del Sur-Argentina

En Tatabánya: Hungría-Estados Unidos

En Jihlava: República Checa-Suecia

En Paso de Calais: Francia-Eslovaquia

En Vancouver: Canadá-Brasil