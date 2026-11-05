La derrota de Etcheverry ante Hijikata deja el Masters 1000 de París sin argentinos

Nueva sorpresa en el Masters 1000 de París protagonizada por Rinky Hijikata. El australiano, verdugo de Novak Djokovic en segunda ronda, derrotó este miércoles en octavos de final a Tomás Etcheverry, último argentino en liza en el el torneo.

Hijikata (83º del mundo) perdió el primer set ante Etcheverry (31º) pero terminó llevándose el duelo por 2-6, 6-3, 7-5.

Así, ninguno de los seis tenistas argentinos que iniciaron el Masters 1000 de París pudo llegar a cuartos de final. Etcheverry era el único presente en octavos.

También se metió este jueves entre los ocho mejores Carlos Alcaraz, número tres del mundo, aunque el español no tuvo que jugar ante el retiro por lesión en un brazo del italiano Matteo Berrettini (43º).

Alcaraz, segundo cabeza de serie, se enfrentará en cuartos al francés Arthur Fils (7º) o al estadounidense Taylor Fritz (12º), que se medían más tarde.

"Lamentablemente, el dolor en el brazo que arrastro desde hace algunos días no me permitirá salir a la pista esta noche...", indicó Berrettini en su cuenta de Instagram.

-- Resultados del jueves en el Masters 1000 de París:

- Octavos de final

Rinky Hijikata (AUS) derrotó a Tomás Etcheverry (ARG) 2-6, 6-3, 7-5

Ben Shelton (USA/N.3) a Arthur Rinderknech (FRA) 3-6, 6-4, 7-6 (7/5)

Tommy Paul (USA/N.12) a Quentin Halys (FRA) 7-6 (7/3), 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Matteo Berrettini (ITA) no se presentó