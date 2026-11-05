La derrota de Etcheverry ante Hijikata deja el Masters 1000 de París sin argentinos

Nueva sorpresa en el Masters 1000 de París protagonizada por Rinky Hijikata. El australiano, verdugo de Novak Djokovic en segunda ronda, derrotó este jueves en octavos de final a Tomás Etcheverry, último argentino en liza en el torneo.

Hijikata (83º del mundo) perdió el primer set ante Etcheverry (31º) pero terminó llevándose el duelo por 2-6, 6-3, 7-5.

Así, ninguno de los seis tenistas argentinos que iniciaron el Masters 1000 de París pudo llegar a cuartos de final. Etcheverry era el único presente en octavos.

El otro tenista sudamericano que tenía opciones de avanzar a cuartos, el peruano Ignacio Buse (33º), perdió 6-0, 6-2 ante el portugués Nuno Borges (49º).

Sí se metió este jueves entre los ocho mejores Carlos Alcaraz, número tres del mundo, aunque el español no tuvo que jugar ante el retiro por lesión en un brazo del italiano Matteo Berrettini (43º).

"Lamentablemente, el dolor en el brazo que arrastro desde hace algunos días no me permitirá salir a la pista esta noche...", indicó Berrettini en su cuenta de Instagram.

Alcaraz, segundo cabeza de serie, se enfrentará en cuartos al estadounidense Taylor Fritz (12º), que derrotó al francés Arthur Fils (7º) 6-3, 6-4.

Ya clasificado para su primer Masters de final de temporada, que se jugará en Turín del 15 al 22 de noviembre, el tenista francés mejor colocado en el ranking vuelve a quedarse, como en 2024, en el umbral de los octavos de final en el torneo de la capital.

-- Resultados del jueves en el Masters 1000 de París:

- Octavos de final

Luca Van Assche (FRA) derrotó a Lorenzo Musetti (ITA) 7-5, 3-6, 6-4

Rinky Hijikata (AUS) a Tomás Etcheverry (ARG) 2-6, 6-3, 7-5

Ben Shelton (USA/N.3) a Arthur Rinderknech (FRA) 3-6, 6-4, 7-6 (7/5)

Tommy Paul (USA/N.12) a Quentin Halys (FRA) 7-6 (7/3), 6-4

Nuno Borges (POR) a Ignacio Buse (PER) 6-0, 6-2

Taylor Fritz (USA/N.11) a Arthur Fils (FRA/N.6) 6-3, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Matteo Berrettini (ITA) no se presentó