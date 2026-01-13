La Corte Suprema de EEUU revisa el veto a los deportistas transgénero

La Corte Suprema de Estados Unidos se adentrará el martes en la controvertida discusión sobre la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

El tribunal, de mayoría conservadora, escuchará impugnaciones a leyes estatales de Idaho y Virginia Occidental que vetan la participación de atletas transgénero en categorías femeninas.

Más de dos docenas de estados del país norteamericano han aprobado en los últimos años leyes que impiden que deportistas que fueron asignados como varones al nacer participen en deportes femeninos.

El caso de Idaho, que será escuchado por los nueve jueces, se origina en la Ley de Equidad en los Deportes Femeninos de 2020, impulsada por la mayoría republicana en este estado.

La legislación fue impugnada por una atleta transgénero de una universidad estatal y tribunales inferiores determinaron que viola la cláusula de igual protección de la Constitución de Estados Unidos.

En Virginia Occidental, la Ley para Proteger los Deportes Femeninos de 2021 fue impugnada por una estudiante de secundaria a la que no se le permitió competir en el equipo de atletismo femenino.

Un tribunal de apelaciones dictaminó que la prohibición equivalía a discriminación por razón de sexo y violaba el Título IX, la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en programas educativos.

El pasado febrero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva destinada a prohibir que las atletas transgénero participen en deportes femeninos, tras haber hecho bandera de este asunto en su campaña hacia la Casa Blanca.

"A partir de ahora, los deportes femeninos serán sólo para mujeres", dijo Trump. "Con esta orden ejecutiva, se acaba la guerra contra los deportes femeninos".

La orden ejecutiva permite que las agencias federales nieguen fondos a las escuelas que permitan que atletas transgénero compitan en equipos de niñas o de mujeres.

- El caso de Lia Thomas –

Una nadadora de la Universidad de Pensilvania (Upenn), Lia Thomas, se convirtió en un foco de controversia en este encendido debate después de competir en pruebas universitarias femeninas en 2022.

Voces críticas, incluidas algunas compañeras de natación, dijeron que Thomas, quien anteriormente había sido parte del equipo universitario masculino, no debería haber competido contra mujeres debido a una ventaja fisiológica injusta.

Upenn finalmente accedió a prohibir a las atletas transgénero en sus equipos deportivos femeninos, resolviendo una denuncia federal por derechos civiles derivada de la polémica en torno a Thomas.

La medida siguió a una investigación de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, que determinó que la universidad había violado el Título IX al permitir que Thomas compitiera en competiciones femeninas.

En la Corte Suprema, los conservadores superan en número a los liberales por seis a tres. El año pasado los jueces intervinieron en dos casos de alto perfil sobre personas transgénero.

El tribunal ratificó una ley estatal de Tennessee que prohíbe la atención médica de afirmación de género para menores transgénero y respaldó una medida de Trump para expulsar del ejército a militares transgénero.

Se espera que la Corte Suprema emita su fallo en junio o principios de julio.