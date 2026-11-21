La Confederación Africana de Fútbol (CAF) volvió a mostrar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de cara a la elección a la presidencia de la institución, este sábado en Abuya (Nigeria) durante su Asamblea General en presencia de su principal rival, el francés Philippe Diallo.

"Gianni, cuentas con nuestro apoyo, en nombre de las 54 naciones africanas, para ser nuestro candidato. He recibido comentarios de las 54 asociaciones miembro en África: apoyamos unánimemente a Gianni", proclamó desde la tribuna el presidente de la CAF, Patrice Motsepe.

El máximo dirigente de la Confederación Africana ha anunciado en numerosas ocasiones el respaldo de su organización a la reelección en marzo de Infantino, al frente de la FIFA desde 2016.

Pero esta vez su intervención se produjo bajo la mirada de Diallo, que realizó su primer desplazamiento desde el anuncio, el lunes por parte de la UEFA, de su candidatura a las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

El tercer candidato, Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa, no estaba, en cambio, presente en Abuya.

"Siempre encontrarán, en mí y en la FIFA, un socio de confianza", declaró por su parte Infantino desde la tribuna.

Pese a las duras críticas de las que ha sido objeto tras la revelación de un proyecto fallido de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados, la CAF siempre se ha alineado con el dirigente ítalo-suizo.

La Confederación Africana había señalado que lo apoyaba unánimemente en agosto, antes de confirmar su posición en octubre durante una reunión estratégica de la CAF.

La Confederación Sudamericana (Conmebol), otro aliado fiel de Infantino, confirmó igualmente el viernes "su firme apoyo" al presidente de la FIFA, que también puede contar con el respaldo de la confederación asiática (AFC).

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